Σχολικά λεωφορεία: 1702 έλεγχοι σε 24 ώρες - Βεβαιώθηκαν δεκάδες παραβάσεις

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σήμανε και την επιστροφή των σχολικών λεωφορείων στους δρόμους. Και μαζί επέστρεψε και η αγωνία των γονιών, τα παιδιά των οποίων μετακινούνται καθημερινά με τα συγκεκριμένα οχήματα.

Η πρώτη ημέρα της επιστροφής των σχολικών λεωφορείων στους δρόμους πάντως, συνοδεύτηκε από στοχευμένους και εντατικούς ελέγχους της αστυνομίας, όπως διαπιστώθηκε και στην αυτοψία του Flash. Μπλόκα στήθηκαν σε κομβικά σημεία, πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες έλεγχοι και βεβαιώθηκαν εκατοντάδες παραβάσεις.

Ελληνική Αστυνομία

Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 1.702 σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν 203 παραβάσεις:

54 για ταχογράφο

30 για παραβίαση ορίου ταχύτητας

14 για μη χρήση ζωνών ασφαλείας

5 για έλλειψη πυροσβεστήρα

8 για έλλειψη φαρμακείου

2 για στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης

21 για μη τήρηση ωραρίου εργασίας

10 για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου

1 για στέρηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας

1 για φθαρμένα ελαστικά

1 για κίνηση σε αντίθετο ρεύμα

55 λοιπές παραβάσεις

Ελληνική Αστυνομία

Οδική ασφάλεια και κυκλοφοριακή αγωγή

Επιπλέον, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αστυνομικοί σε όλη τη χώρα διένειμαν σε γονείς και μικρούς μαθητές, κατά την προσέλευσή τους στα διάφορα σχολικά συγκροτήματα για την καθιερωμένη τελετή αγιασμού, ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής.



Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.



Άλλωστε, οι προσπάθειες των Υπηρεσιών Τροχαίας σε όλη τη χώρα είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με απώτερο στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

