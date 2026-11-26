Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα μειωθεί στο 109% του ΑΕΠ το 2031 από το 135% που εκτιμάται ότι υποχώρησε φέτος, συνεχίζοντας τη σημαντική πτωτική τάση του, σύμφωνα με τον γερμανικό οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings. Σε ανάλυσή του για τις προοπτικές των πιστοληπτικών αξιολογήσεων στην Ευρώπη το 2027, ο Scope σημειώνει ότι η απόκλιση στο αξιόχρεο μεταξύ των χωρών του παραδοσιακού ευρωπαϊκού κέντρου και της περιφέρειας -Ελλάδας, Κύπρου, Πορτογαλίας και Ισπανίας- συνεχίζει να μειώνεται. Σημειώνεται ότι ο γερμανικός οίκος αναβάθμισε τον Σεπτέμβριο το ελληνικό αξιόχρεο στη βαθμίδα ΒΒΒ+ με σταθερή προοπτική, ένα σκαλοπάτι κάτω από την κατηγορία Α.

Ο Scope προβλέπει ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 1,9% το 2027 και 1,7% το 2028 μετά από έναν ρυθμό 2% εφέτος. Για τον πληθωρισμό προβλέπει ότι θα υποχωρήσει από 3,6% σε μέσα επίπεδα το 2026 στο 2,6% το 2027 και περαιτέρω στο 2,3% το 2028. Για την ανεργία αναμένει περαιτέρω μείωση στο 8,1% το 2027 και στο 7,8% το 2028 από 8,5% εφέτος. Για τη Γενική Κυβέρνηση, αναμένει συνολικά πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ εφέτος και έλλειμμα 0,5% και 0,8% το 2027 και το 2028, αντίστοιχα.

Ο Scope συνεχίζει να βλέπει πιέσεις στο αξιόχρεο της Γαλλίας, της Πολωνίας, του Βελγίου και της Αυστρίας, χωρών που ακολουθούν επεκτατική δημοσιονομική πολιτική παρά τα υψηλά και αυξανόμενα επίπεδα χρέους τους. Συνολικά για την Ευρώπη, αναφέρει ότι εισέρχεται στο 2027 με οικονομική ανθεκτικότητα, η οποία θα συνεχίσει να δοκιμάζεται από γεωπολιτικές και διαρθρωτικές προκλήσεις αλλά και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επιμέρους χώρες.

Βελτίωση των προοπτικών για τον πληθωρισμό

Ο Scope εκτιμά ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ οι προοπτικές για τον πληθωρισμό στην Ευρώπη θα βελτιωθούν το επόμενο έτος, βλέποντας πιθανές θετικές εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ενδεχομένως και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σημειώνει, ωστόσο, ότι η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει τη δυνατότητά της για γεωπολιτική αυτονομία, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ γίνονται όλο και πιο εσωστρεφείς και ρέπουν στον προστατευτισμό.

Ανησυχίες για Γαλλία, ΗΠΑ και Γερμανία

Ο Scope αναφέρεται στις ανησυχίες που υπάρχουν από το χρέος των ΗΠΑ και της Γαλλίας και την οικονομική ανάπτυξη της Γερμανίας. Οι γαλλικές εκλογές τον ερχόμενο Απρίλιο/Μάιο, αναφέρει, θα αποτελέσουν πιθανόν το πιο καθοριστικό πολιτικό γεγονός της Ευρώπης μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η Γαλλία χρειάζεται δημοσιονομική προσαρμογή ύψους περίπου 120 δισ. ευρώ για να σταθεροποιήσει το χρέος της, το οποίο προβλέπει ότι θα αυξηθεί από το 119% του ΑΕΠ το 2026 στο 130% το 2031.

Σύμφωνα με τα σενάρια του Scope, μόνο ένας κεντρώος Πρόεδρος που υποστηρίζεται από κεντρώα πλειοψηφία θα είναι ευνοϊκά διακείμενος για την αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή, ενώ μία προεδρία του ακροδεξιού κόμματος της Μαρίν Λεπέν θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες, ανάλογα με τις πολιτικές προτεραιότητες που θα υιοθετηθούν μετά την ανάληψη της εξουσίας, οι οποίες θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν δεκαετίες θεσμικών ρυθμίσεων της ΕΕ, όπως τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την Ενιαία Αγορά.

Οι ΗΠΑ παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη παγκόσμια δημοσιονομική ανισορροπία, με ελλείμματα της τάξης του 8% του ΑΕΠ, ενώ το χρέος της χώρας αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 144% του ΑΕΠ το 2031.

Τέλος, η Γερμανία πρέπει να αυξήσει τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξής της σε περίπου 1% και, τελικά, να μειώσει το έλλειμμά της ξανά στο 2%, προκειμένου να σταθεροποιήσει το χρέος της σε επίπεδο περίπου 80%-85% κατά την επόμενη δεκαετία.