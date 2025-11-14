Σε 13 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο 49χρονος που είχε κλέψει το «Κορίτσι με το Μπαλόνι» του Banksy

Στη φυλακή για 13 μήνες πρόκειται να οδηγηθεί ένας άνδρας, ο οποίος καταδικάστηκε επειδή έκλεψε τον διάσημο πίνακα του Banksy «Το Κορίτσι με το Μπαλόνι» από μια γκαλερί του Λονδίνου.

Ο 49χρονος Larry Fraser καταδικάστηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, καθώς δήλωσε ένοχος για την κατηγορία της διάρρηξης.

Ο πίνακας, ένας από τους πιο διάσημους του καλλιτέχνη του δρόμου, κλάπηκε από μια γκαλερί στο Λονδίνο στις 8 Σεπτεμβρίου 2024.

Ο Fraser χρησιμοποίησε ένα σφυρί για να σπάσει μια γυάλινη πόρτα εισόδου στην γκαλερί Grove πριν κλέψει το έργο τέχνης, το οποίο εκτιμήθηκε περίπου στα 300.000 ευρώ.



Φορώντας μάσκα, μπουφάν με κουκούλα και γάντια, εισέβαλε στη γκαλερί, αλλά η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κατάφερε να τον αναγνωρίσει και να τον εντοπίσει σε κοντινή τοποθεσία.



Καταγράφηκε επίσης από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) να φορτώνει το έργο τέχνης σε ένα βαν πριν φύγει από το σημείο.

Ένας δεύτερος άνδρας, ο 54χρονος James Love, κατηγορήθηκε ότι ήταν ο οδηγός του βαν, αλλά αθωώθηκε για την κατηγορία της κλοπής.



Ο Fraser συνελήφθη στο σπίτι του στις 10 Σεπτεμβρίου 2024, εντός 48 ωρών από τη διάρρηξη και την επόμενη μέρα απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος του.



Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ανακτήσουν άμεσα το έργο τέχνης, το οποίο έχει πλέον επιστραφεί στην γκαλερί.



Ο Fraser ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι αντιμετώπιζε χρέη από ναρκωτικά και συμφώνησε να κλέψει το έργο «υπό κάποιο βαθμό πίεσης και φόβου». Είπε ότι δεν ήξερε τι θα έκλεβε, ούτε την αξία του, μέχρι την ημέρα της διάρρηξης, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Sky News.

