Σε 17χρονη από τη Φιλοθέη ανήκει η σορός στη Διώρυγα της Κορίνθου - Κόρη γνωστού γιατρού

Ταυτοποιήθηκε η σορός γυναίκας που βρέθηκε στη Διώρυγα της Κορίνθου, σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου, το πρωί. Πρόκειται για 17χρονη που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Φιλοθέης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της νεαρής προσήλθε στο ΑΤ Φιλοθέης-Ψυχικού στη 1 μετά τα μεσάνυχτα και δήλωσε την εξαφάνισή της λέγοντας ότι έφυγε από το σπίτι περίπου στις 8 το βράδυ της Πέμπτης 16 Απριλίου, με πεσμένη ψυχολογία, προκειμένου να πάει σε φροντιστήριο στο Μαρούσι. Το παιδί είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο.

Η μητέρα εξέφρασε υπόνοιες ότι η ζωή της κόρης της βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς δεν είχε έρθει σε επαφή με τους γονείς της ούτε και με φίλους ή άλλους συγγενείς. Μάλιστα, γνωστοποίησε στις Αρχές ότι είχε βρει σημείωμα από την 17χρονη, γεγονός που οδηγεί τις έρευνες στο σενάριο της αυτοχειρίας.



Το στίγμα του κινητού της ανήλικης ενεργοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Ισθμό της Κορίνθου. Η σορός της ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη με σκάφος παρουσία του Λιμενικού και παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Κορίνθου.



Κατά πληροφορίες πρόκειται για κόρη γνωστού γιατρού.