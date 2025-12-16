Σε 21 χρόνια και 6 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο δράστης της επίθεσης στην παρέλαση της Λίβερπουλ

Ο Πολ Ντόιλ, καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη για την επίθεση σε φιλάθλους της Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την κατάκτηση του τίτλου της Premier League, στις 26 Μαΐου.

Ο 54χρονος Βρετανός έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος των φιλάθλων που πανηγύριζαν στο κέντρο της πόλης, τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ενήργησε με πλήρη επίγνωση των πράξεών του, επιβάλλοντάς του ποινή 21 ετών και 6 μηνών φυλάκισης, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα της επίθεσης.

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, στον Ντόιλ απαγορεύτηκε να οδηγήσει για τρία χρόνια, με την ποινή να επεκτείνεται σε 16 χρόνια και 10 μήνες για να ληφθεί υπόψη ο χρόνος που θα περάσει στη φυλακή. Θα υποχρεωθεί να περάσει από εκτεταμένο τεστ οδήγησης πριν του επιτραπεί να οδηγήσει ξανά, όπως μετέδωσαν οι New York Times.

Η τραυματική παρέλαση στο Λίβερπουλ

Περισσότεροι από 130 άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονταν στο κέντρο του Λίβερπουλ για να γιορτάσουν την κατάκτηση του τίτλου, τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο του Ντόιλ έπεσε πάνω τους στις 26 Μαΐου.

Οι τραυματίες κυμαίνονταν από ένα μωρό έξι μηνών μέχρι μια 78χρονη γυναίκα. Πενήντα άνθρωποι χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη λόγω του ότι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ντόιλ «χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του ως όπλο», επιταχύνοντας εσκεμμένα μέσα σε έναν πολυσύχναστο δρόμο που είχε κλείσει για τα αυτοκίνητα.

Όταν το όχημα του Ντόιλ σταμάτησε στην οδό Water, τέσσερα άτομα ήταν παγιδευμένα κάτω από το όχημα, μεταξύ των οποίων και ένα 11χρονο παιδί.

Η διαδικασία της ποινής

Ο Πολ Ντόιλ, από το West Derby του Λίβερπουλ, εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας γυαλιά, μαύρο κοστούμι και γκρι γραβάτα, ενώ εκφωνήθηκε η ποινή του στο Δικαστήριο Κράουν του Λίβερπουλ.

Ο δικαστής Άντριου Μέναρι δήλωσε ότι τα στοιχεία εναντίον του Ντόιλ ήταν «αδιάσειστα» και χαρακτήρισε τα πλάνα ως «πραγματικά σοκαριστικά».

Απευθυνόμενος στον Ντόιλ, ο δικαστής ανέφερε: «Είναι σχεδόν αδύνατο να σκεφτεί κανείς πώς οποιοσδήποτε άνθρωπος με σωστή σκέψη θα μπορούσε να ενεργήσει όπως εσείς. Το πλήθος δεν προκάλεσε το περιστατικό. Αντιμετώπισε το, βλέποντας το αυτοκίνητο να κατευθύνεται απευθείας προς αυτούς και να χτυπά πολλούς ανθρώπους».

Στις 26 Νοεμβρίου, ο Ντόιλ άλλαξε τη δήλωσή του σε ένοχη για 31 κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί. Οι κατηγορίες αφορούσαν 29 θύματα, εκ των οποίων τα οκτώ ήταν παιδιά, συμπεριλαμβανομένων ενός εξάμηνου και ενός επτάμηνου.

Ο Ντόιλ παραδέχθηκε την επικίνδυνη οδήγηση, τη συμπλοκή, 17 κατηγορίες απόπειρας σοβαρής σωματικής βλάβης, εννέα κατηγορίες σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση και τρεις κατηγορίες πρόκλησης βλάβης με πρόθεση.

Ο δικαστής ανέφερε και περιέγραψε τις σοβαρές σωματικές και ψυχικές συνέπειες των τραυματισμών που υπέστησαν τα θύματα του Ντόιλ. Μίλησε για τον πόνο, το διαρκές τραύμα και τις συντετριμμένες ζωές των ανθρώπων που χτυπήθηκαν από το αυτοκίνητό του. Ο δικαστής Μέναρι δήλωσε ότι «η αλήθεια» σε αυτή την περίπτωση, όπως αποτυπώθηκε στις κάμερες του Ντόιλ και σε πολλές κάμερες ασφαλείας, ήταν ότι «χάσατε την ψυχραιμία σας» και προσπαθήσατε να περάσετε από το πλήθος «αδιαφορώντας για τις συνέπειες».

«Με την παραδοχή της ενοχής σας, παραδέχεστε ότι είχατε σκοπό να προκαλέσετε σοβαρή βλάβη για να πετύχετε το σκοπό σας, ακόμα και στα παιδιά.»

Οι Συνέπειες για τα Θύματα

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Πολ Ντόιλ ξέσπασε σε δάκρυα, καθώς διαβάστηκαν στο δικαστήριο 78 δηλώσεις θυμάτων. Όλα τα θύματα περιέγραψαν τις σωματικές και ψυχικές συνέπειες που υπέστησαν, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν τη ζωή τους και τη ζωή των γύρω τους.

Πολλοί από τους τραυματίες ανέφεραν ότι βιώνουν αυξημένο άγχος όταν βρίσκονται σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν μεγάλα πλήθη και αυτοκίνητα — όπως το να διασχίζουν το δρόμο, να οδηγούν ή ακόμα και να ακούν τη κόρνα ενός αυτοκινήτου. Πολλοί δήλωσαν ότι συνεχίζουν να παλεύουν με εφιάλτες και αναδρομές στη σκηνή του ατυχήματος, ενώ αρκετοί έχουν διαγνωστεί με κατάθλιψη και μετατραυματικό στρες (PTSD). Επίσης, η κοινωνική και οικονομική ζωή τους επηρεάστηκε, με αρκετούς να αδυνατούν να επιστρέψουν στην εργασία τους λόγω των τραυματισμών που υπέστησαν. Ορισμένοι δήλωσαν ότι ακόμα και η υποστήριξή τους προς την ομάδα της Λίβερπουλ έχει αλλάξει λόγω του περιστατικού.

Ένα 12χρονο αγόρι, που παραμένει ανώνυμο για νομικούς λόγους, δήλωσε: «Βρέθηκα στο έδαφος, χτυπημένος από ένα αυτοκίνητο που δεν είδα να έρχεται. Ποτέ δεν έχω νιώσει τόσο φοβισμένος στη ζωή μου».

Η Sheree Aldridge, μητέρα του 6 μηνών μωρού Teddy Eveson που χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο του Ντόιλ, πίστεψε ότι ο γιος της είχε πεθάνει. «Ένιωσα έναν έντονο πόνο στο πόδι μου και κοίταξα ψηλά για να δω το καροτσάκι του Teddy αναποδογυρισμένο πιο κάτω στον δρόμο. Νόμιζα ότι ο Teddy μου είχε πεθάνει. Νόμιζα ότι ήμουν η επόμενη. Νόμιζα ότι τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν χωρίς μητέρα.»

Ο δικηγόρος της υπεράσπισης, Greaney, περιέγραψε κάποιες από τις σοβαρές σωματικές βλάβες που υπέστησαν τα θύματα, όπως η Sheree Aldridge, η οποία υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αριστερό της μηρό, γεγονός που απαιτούσε 18 μέρες νοσοκομειακή περίθαλψη και συνεχιζόμενη αποχέτευση μέχρι τον Νοέμβριο. Η θεραπεία της είναι σε εξέλιξη και αναμένει ραντεβού για πλαστική χειρουργική.

Μια 77χρονη γυναίκα πέρασε 27 μέρες στο νοσοκομείο αφού υπέστη κατάγματα στο αριστερό της αντιβράχιο, στο αριστερό της κλείδωμα, τρία κατάγματα στα πλευρά, κάταγμα στην πυέλου, σπασμένη μύτη και πολλαπλά εκδορές και μώλωπες στο κεφάλι, τα γόνατα και την πλάτη της.

Ένας άντρας, 52 ετών τη στιγμή του ατυχήματος, υπέστη σοβαρή τομή στην πίσω πλευρά του κεφαλιού του, καθώς και τέσσερα κατάγματα στις πλευρές του δεξιού του πλευρού και εκδορές στον δεξί του αγκώνα και το αριστερό του πόδι.