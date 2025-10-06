Σε αδιέξοδο ο Μακρόν: Η μοναχική βόλτα στον Σηκουάνα μετά τη παραίτηση Λεκορνί - Δείτε βίντεο

Δύσκολες στιγμές για τον Εμανουέλ Μακρόν μετά την αποδοχή της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί από Πρωθυπουργό της Γαλλίας, ο οποίος είχε αναλάβει τα καθήκοντά του μόλις στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται να περπατά σκεπτικός στις όχθες του Σηκουάνα, το πρωί της Δευτέρας (6/10), προκειμένου να σκεφτεί τα επόμενα βήματά του.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν τις εικόνες αυτές ως αντανάκλαση της δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκεται ο Γάλλος Πρόεδρος, καθώς οι διαθέσιμες επιλογές για την αντικατάσταση του Λεκορνί φαίνεται να περιορίζονται πλέον σε στελέχη της αντιπολίτευσης.

Παράλληλα όπως αναφέρουν, αναδεικνύεται ο αυξημένος κίνδυνος κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας κατά του Μακρόν, με εκτιμήσεις πως αυτή τη φορά θα μπορούσε να συγκεντρώσει τις αναγκαίες ψήφους για να υπερψηφιστεί.

Emmanuel Macron, plus isolé que jamais, filmé ce matin marchant seul sur les quais parisiens.



Sa fin est proche. ⏳

Τι οδήγησε τον Λεκορνί στην παραίτηση

Η παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στη Γαλλία τη Δευτέρα (06/10) μόλις 12 ώρες μετά τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης καθιστώντας τον τον πιο βραχύβιο πρωθυπουργό στη χώρα.

Στην ομιλία που απηύθυνε στον γαλλικό λαό, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του της παραίτησής του. «Δεν πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις» ανέφερε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, μία ώρα μετά την παραίτησή του, στα σκαλιά του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Εξήγησε ότι είχε «προσπαθήσει να χτίσει μια πορεία με τους κοινωνικούς εταίρους, τις δυνάμεις των εργοδοτών, τις δυνάμεις που εκπροσωπούν τα συνδικάτα των εργαζομένων, ιδίως σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο μπλοκαρίσματος εδώ και πολλές εβδομάδες», όπως η ασφάλιση ανεργίας, οι δυσκολίες και η κοινωνική ασφάλιση, για την «επαναφορά της κοινής διαχείρισης» και την «οικοδόμηση ενός οδικού χάρτη» με τον «κοινό πυρήνα».

Μετά από αυτή την εξέλιξη τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάλεσαν τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να παραιτηθεί ή να προκηρύξει έκτακτες βουλευτικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από την κρίση.