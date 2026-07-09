Σε ακρόαση από την ΕΕΑ ο Λιόλιος - Ανακλήθηκε το πιστοποιητικό του Προμηθέα

Σημαντικές εξελίξεις προέκυψαν στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Παράλληλα, η Επιτροπή προχώρησε στην ανάκληση των αποφάσεων του 2020 με τις οποίες είχε εγκριθεί η απόκτηση μετοχών της ΚΑΕ από τους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή, ενώ επέβαλε στην πατρινή ομάδα διοικητικό πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, σε ακρόαση κλήθηκε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, για υπόθεση που αφορά – σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΑ – φερόμενη εμπλοκή του στη διαχείριση και εκπροσώπηση της ΚΑΕ Προμηθέας χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες του αθλητικού νόμου.

Ειδικότερα, η Επιτροπή αναφέρει πως δεν είχαν υποβληθεί στην ΕΕΑ υπεύθυνη δήλωση και αντίγραφο ποινικού μητρώου του Βαγγέλη Λιόλιου, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται, του είχε ανατεθεί άτυπα και με την ανοχή της διοίκησης έργο σχετιζόμενο με τη διοίκηση της ΚΑΕ.

Το πλήρες σκεπτικό της απόφασης αναμένεται να αποσαφηνίσει το εύρος των παραβάσεων και τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν τόσο για τον Προμηθέα όσο και για την υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ.