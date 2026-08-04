Σε αναστολή Έλληνας γιατρός στη Βρετανία: Έδειξε άσεμνο βίντεο σε συνάδελφο - «Θα κάνω σεξ μαζί σου»

Ένας Έλληνας γιατρός που εργαζόταν στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) τέθηκε σε εξάμηνη αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά υποκινούμενη ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε νεότερη συνάδελφό του, κάνοντας κατάχρηση της ανώτερης επαγγελματικής του θέσης.

Σύμφωνα με τη Dailymail, ο γιατρός, ο οποίος εργαζόταν ως ανώτερος κλινικός υπότροφος στη Γαστρεντερολογία στο University Hospital Coventry, βρέθηκε στο επίκεντρο πειθαρχικής διαδικασίας μετά από καταγγελίες ότι επέδειξε στη συνάδελφό του άσεμνο υλικό από το κινητό του τηλέφωνο, ενώ βρισκόταν στον σταθμό των νοσηλευτών.

Σύμφωνα με την απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου, ο γιατρός περιηγούνταν στις φωτογραφίες του κινητού του και στάθηκε σκόπιμα σε άσεμνη εικόνα και σε βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο, γνωρίζοντας ότι η συνάδελφός του μπορούσε να δει την οθόνη. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2023, ενώ η εργαζόμενη κατέθεσε ότι ο γιατρός χαμογελούσε ειρωνικά και δεν έδειχνε να ενοχλείται από το γεγονός ότι εκείνη παρακολουθούσε το περιεχόμενο.

«Θα κάνω σεξ μαζί σου»

Η ίδια γυναίκα κατήγγειλε ακόμη ότι περίπου δύο μήνες νωρίτερα ο γιατρός την είχε αγκαλιάσει και της είχε πει ότι «θα κάνει σεξ μαζί της» πριν επιστρέψει είτε στη Γερμανία είτε στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας αποκαλύφθηκε επίσης ότι ο γιατρός της είχε αναφέρει πως είχε συνευρεθεί ερωτικά με όλες τις νοσηλεύτριες σε προηγούμενο νοσοκομείο όπου εργαζόταν, ενώ της μιλούσε συχνά για την προτίμησή του να επισκέπτεται μουσεία αφιερωμένα στο σεξ.

Το πειθαρχικό συμβούλιο έκρινε ότι η συμπεριφορά του είχε ξεκάθαρα σεξουαλικό κίνητρο και ότι επιχειρούσε να διαπιστώσει αν υπήρχε περιθώριο για μελλοντική ερωτική σχέση με τη συνάδελφό του.

Οι εξηγήσεις του γιατρού

Ο ίδιος υποστήριξε ότι όταν μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο ένιωθε κοινωνικά απομονωμένος και πως αυτό τον οδήγησε στο να μην τηρήσει τα απαραίτητα επαγγελματικά όρια.

Αναφερόμενος στην αγκαλιά προς τη συνάδελφό του, ισχυρίστηκε ότι θεωρούσε πως πρόκειται για μια συνηθισμένη μορφή χαιρετισμού στην Ελλάδα. Ωστόσο, το πειθαρχικό όργανο απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό, τονίζοντας ότι η συμπεριφορά του ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια της αποδεκτής επαγγελματικής συμπεριφοράς, ανεξάρτητα από πολιτισμικές διαφορές ή την εξοικείωσή του με το βρετανικό περιβάλλον εργασίας.

Ο γιατρός παραδέχθηκε ότι η συμπεριφορά του είχε σεξουαλικό κίνητρο και δήλωσε πως έχει πλέον παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τα επαγγελματικά όρια, τη σεξουαλική παρενόχληση και τον εργασιακό εκφοβισμό. Παράλληλα, εξέφρασε τη μεταμέλειά του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει φόβο ή ψυχολογική επιβάρυνση στη συνάδελφό του.

Ο ίδιος γιατρός - σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της Daily Mail - εργάζεται σήμερα σε ιδιωτική γαστρεντερολογική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2008), ενώ το 2013 ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Queen Mary University of London. Στη συνέχεια ειδικεύτηκε στη Γερμανία και εργάστηκε εκεί πριν μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αποτέλεσε μέλος του ιατρικού προσωπικού στο University Hospital Coventry ως τον Σεπτέμβριο του 2024.