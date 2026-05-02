Σε αναβρασμό το ΝΑΤΟ: Ζητά διευκρινίσεις από ΗΠΑ για την απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ΗΠΑ προκειμένου να αποσαφηνίσει τις λεπτομέρειες της απόφασης για την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία, σε μια κίνηση που έρχεται στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η εκπρόσωπος της Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ, ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ «εργάζεται με τις ΗΠΑ για να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης σχετικά με τη διάταξη δυνάμεων στη Γερμανία».

Η διατύπωση αυτή δείχνει ότι η ανακοίνωση της απόσυρσης έγινε ουσιαστικά ως μονομερής αμερικανική κίνηση, χωρίς να έχει προηγηθεί εμφανής συντονισμός με τους Ευρωπαίους συμμάχους. Η Χαρτ υπογράμμισε παράλληλα ότι η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη να επενδύσει η Ευρώπη περισσότερα στην άμυνά της και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη συλλογική ασφάλεια.

Η αμερικανική απόφαση, σύμφωνα με το Reuters, θα υλοποιηθεί μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες. Έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημόσια σύγκρουση Τραμπ – Μερτς, όταν ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία. Ο Τραμπ απάντησε μέσω Truth Social ότι ο Μερτς «δεν ξέρει τι λέει» και λίγο αργότερα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία.

Το Βερολίνο επιχείρησε να υποβαθμίσει την ένταση, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως λίγο-πολύ αναμενόμενη. Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι ήταν γνωστό πως η Ουάσιγκτον μπορεί να επανεξετάσει την παρουσία της στην Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η απόφαση επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης του «ευρωπαϊκού πυλώνα» μέσα στο ΝΑΤΟ. Ο ίδιος εκτίμησε ότι σήμερα βρίσκονται στη Γερμανία περίπου 40.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, η απόσυρση αναμένεται να αφορά κυρίως μια αμερικανική brigade combat team που ήδη βρίσκεται στη Γερμανία, καθώς και την ακύρωση σχεδιαζόμενης ανάπτυξης μονάδας πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς. Δεν αποκλείεται επίσης να επηρεαστούν και άλλες δυνάμεις.

Αντιδράσεις και στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Η κίνηση αυτή ανοίγει και εσωτερικό μέτωπο στις ΗΠΑ. Βάσει στοιχείων του US Defense Manpower Data Center, στην Ευρώπη υπηρετούν μόνιμα περίπου 68.000 εν ενεργεία Αμερικανοί στρατιωτικοί. Ωστόσο, το αμερικανικό Κογκρέσο είχε θέσει πέρυσι ως όριο οι δυνάμεις στην Ευρώπη να μην πέσουν κάτω από τις 76.000, έπειτα από προηγούμενη αποχώρηση ταξιαρχίας από τη Ρουμανία, ζητώντας αυστηρή αξιολόγηση πριν από οποιαδήποτε νέα σημαντική αλλαγή στη στρατιωτική διάταξη.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται και οι ανησυχίες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για καθυστερήσεις στην παράδοση αμερικανικών όπλων. Σύμφωνα με τους Financial Times, η κυβέρνηση Τραμπ έχει προειδοποιήσει συμμάχους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία, η Λιθουανία και η Εσθονία να αναμένουν μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς το Πεντάγωνο δίνει προτεραιότητα στην αναπλήρωση αποθεμάτων που εξαντλήθηκαν στον πόλεμο με το Ιράν. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε στρατιωτικές πωλήσεις άνω των 8,6 δισ. δολαρίων προς το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την άρνηση πολλών ευρωπαϊκών συμμάχων να εμπλακούν στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Μερτς είχε προτείνει τη συνδρομή γερμανικών ναρκαλιευτικών για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, αλλά μόνο υπό τον όρο ύπαρξης μόνιμης εκεχειρίας και εντολής από τον ΟΗΕ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε συνέντευξή του στο Der Spiegel επέμεινε ότι, παρότι διαφωνεί με τον πόλεμο, εξακολουθεί να προσπαθεί να διατηρήσει καλή προσωπική σχέση με τον Τραμπ.

Η απόσυρση των 5.000 στρατιωτών δεν ανατρέπει άμεσα τη συνολική στρατιωτική ισορροπία στην Ευρώπη, όμως λειτουργεί ως ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Για το ΝΑΤΟ και το Βερολίνο, η αμερικανική απόφαση έρχεται να υπογραμμίσει με τον πιο σαφή τρόπο ότι η Ευρώπη καλείται πλέον να προετοιμαστεί για μεγαλύτερη αμυντική ευθύνη — όχι ως θεωρητικό ενδεχόμενο, αλλά ως νέα πραγματικότητα.