Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη (25/11), καθώς εργαζόμενοι από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα συμμετέχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση, με εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία να δίνουν το «παρών».

Η απεργία αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές ανατροπές στις μετακινήσεις, επηρεάζοντας τις αστικές συγκοινωνίες, την ακτοπλοΐα και την εκπαιδευτική λειτουργία. Οι εργαζόμενοι έχουν ήδη ανακοινώσει τις πρώτες αποφάσεις τους, ενώ για ορισμένα μέσα αναμένονται ακόμη διευκρινίσεις.

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Τα σχολεία δεν προβλέπεται να κλείσουν οριζόντια με απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία.

Την ίδια ώρα, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί σε μαζική συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 στα Προπύλαια, ενώ απευθύνει κάλεσμα και για καταλήψεις σχολείων.

Στο επίκεντρο των μαθητικών αντιδράσεων βρίσκονται τα κτιριακά προβλήματα των σχολείων, η ακρίβεια και οι σχεδιαζόμενες αλλαγές για το Εθνικό Απολυτήριο.

Συμμετέχουν στην απεργία οι εργαζόμενοι της ΟΣΥΠΑ – Τι ισχύει με τις πτήσεις

Παράλληλα, στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 συμμετέχουν οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της ΟΣΥΠΑ. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:00 και θα ολοκληρωθεί στις 23:59.

Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα διατεθεί το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας και ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κατηγοριών πτήσεων.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της απεργίας προβλέπεται να πραγματοποιούνται όλες οι υπερπτήσεις εντός του FIR Αθηνών, πτήσεις VIP, αποστολές της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις.

Κανονικά θα εξυπηρετούνται επίσης αεροδιακομιδές, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και αποστολές έρευνας και διάσωσης.

Intime

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η απεργία θα προκαλέσει ακυρώσεις ή καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει αεροπορικό ταξίδι την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου καλούνται να επικοινωνούν εγκαίρως με τις αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια και την κατάσταση των πτήσεών τους.

Ποιες ώρες θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στο Μετρό

Με δύο στάσεις εργασίας συμμετέχουν στην κινητοποίηση οι εργαζόμενοι στο Μετρό της Αθήνας, μέσω του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ).

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, η πρώτη στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα διαρκέσει έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Έτσι, το Μετρό αναμένεται να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό από τις 09:00 έως τις 18:00.

Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, τρόλεϊ, Ηλεκτρικός και τραμ

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν στην πανεργατική παναθηναϊκή απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς, δηλαδή στις γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των σωματείων εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, οι στάσεις εργασίας έχουν προγραμματιστεί:

Από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00.

Από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Κατά συνέπεια, Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ θα κινούνται από τις 09:00 έως τις 18:00, με στόχο, μεταξύ άλλων, να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εργαζομένων και των απεργών προς τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Αντίθετα, κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ, χωρίς να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κάποια αλλαγή στη λειτουργία τους.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σημαντικές επιπτώσεις αναμένονται και στην ακτοπλοΐα, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην απεργία.

Η κινητοποίηση αναμένεται να κρατήσει δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα την αναστολή των προγραμματισμένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι καλούνται να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερωθούν για αλλαγές εισιτηρίων και επιστροφές χρημάτων.

Ποιοι συμμετέχουν – Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες στον δρόμο

Ευρεία αναμένεται να είναι η συμμετοχή στην κινητοποίηση, καθώς μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή 28 Εργατικά Κέντρα και 13 Ομοσπονδίες.

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζομένους στο Δημόσιο, με βασικό πλαίσιο διεκδικήσεων τα οικονομικά, εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα.

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η ΟΛΜΕ, η οποία καλεί τους εκπαιδευτικούς να δώσουν δυναμικό «παρών» στην απεργία και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων των εκπαιδευτικών περιλαμβάνονται η κάλυψη των κενών στη Γενική και Ειδική Αγωγή, η αντιμετώπιση των χαμένων διδακτικών ωρών, η αναστολή των συγχωνεύσεων σχολικών τμημάτων και η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη δημόσια Παιδεία.

Στο διεκδικητικό πλαίσιο περιλαμβάνονται επίσης οι μισθολογικές αυξήσεις, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, οι μόνιμοι διορισμοί και η ενίσχυση των κονδυλίων για τα σχολεία.

Eurokinissi

Σε περισσότερες από 60 πόλεις οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Το απεργιακό σκηνικό θα συμπληρωθεί από συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας, με εργαζομένους και εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων να προγραμματίζουν μαζικές κινητοποιήσεις.

Στην Αθήνα, η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, ενώ την ίδια ώρα εργαζόμενοι και διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Αναλυτικά, οι συγκεντρώσεις στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας έχουν ως εξής: