Σε αποδρομή η κακοκαιρία: Σταματούν οι χιονοπτώσεις και ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Κρήτη, ανατολικές Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης αναμένονται την Τρίτη (13/1) μέχρι το μεσημέρι, σύμφωνα με την ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία).

Ειδικότερα, στην Κρήτη, τις ανατολικές Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά της Κρήτης μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 12 με 13 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 14 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, από την Πέμπτη (15/1) θα ανέβει κι άλλο ο υδράργυρος και θα υποχωρήσει εντελώς ο παγετός ο οποίος ωστόσο θα υπάρξει την Τρίτη (13/1) τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά. Μάλιστα, τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

«Βουτιά» έκανε ο υδράργυρος στη βόρεια Ελλάδα

Πολικές θερμοκρασίες έφερε η κακοκαιρία εξπρές που έπληξε σήμερα τη βόρεια Ελλάδα, ενώ αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Χαρακτηριστικό είναι ότι «βουτιά» έκανε ο υδράργυρος που έφτασε τους -14 βαθμούς στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρα και τους -11 στη Βασιλίτσα και το Σέλι, στους -5 στο Νευροκόπι Φλώρινας, στους -6 στην Κλεισούρα Καστοριάς, στους -4 στην Κοζάνη και στους -1 στο Κιλκίς. Η θερμοκρασία την Τρίτη θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 8 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος τις πρωινές ώρες στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Σε ποια σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Συγκεκριμένα, στη Χαλκιδική χρειάζονται αλυσίδες από το 1o έως το 10o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου- Βαρβάρας, από το 1o έως το 10o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου-Ολυμπιάδας, από το 1o έως το 8o χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας- Στανού και από το 70o έως το 85o χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Ιερισσού (μέσω Ταξιάρχη).



Στην Πέλλα, από το 15o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Κερασιάς και από το 18o χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας προς το χιονοδρομικό κέντρο Βόρα. Στην Ημαθία, στη δημοτική οδό Νάουσας - Τριών Πέντε Πηγαδιών, από το 10ο έως το 17ο χιλιόμετρο, στην επαρχιακή οδό Νάουσας - Σελίου, από το 10ο έως το 17ο χιλιόμετρο καθώς και στην επαρχιακή στην επαρχιακή οδό Βέροιας - Σελίου, από 18ο έως το 26ο χιλιόμετρο.



Στα Γρεβενά, λόγω χιονόπτωσης, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή με ελαστικά ειδικού τύπου από το 32ο έως το 54ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών - Σαμαρίνας, από το το 32ο έως το 45ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών - χιονοδρομικού κέντρου Βασιλίτσας, από 24ο έως το 45ο χλμ της επαρχιακής οδού Γρεβενών - Περιβολίου & Αβδέλλας και προς την τοπική κοινότητα Σπηλαίου.



Στη Φλώρινα, χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά από 12ο έως το 28ο χλμ της εθνικής οδού Φλώρινας- Καστοριάς (μέσω Βίγλας), από το 18ο έως το 30ο χλμ της επαρχιακής οδού Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου) και από το 1ο έως το 9ο χλμ της επαρχιακής οδού Αετού - Νυμφαίου. Ακόμη, αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά είναι απαραίτητα για τα οχήματα που κινούνται στο ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο Δήμου Φλώρινας.



Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με ανακοινώσεις των κατά τόπους αστυνομικών διευθύνσεων, τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, Χαλκιδική, Γρεβενά, Καστοριά Κοζάνη και Φλώρινα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Tι ισχύει για τα σχολεία

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά μέχρι πριν από λίγη ώρα, στο δήμο Φλώρινας τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ανοίξουν στις 9:15 π.μ. και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. Στο δήμο Πρεσπών τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μια ώρα αργότερα και ο παιδικός σταθμός και το ΚΔΑΠ θα λειτουργήσουν κανονικά.

Με απόφαση του δημάρχου Καστοριάς, οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:00 π.μ. Οι Παιδικοί, Βρεφικοί Σταθμοί και το ΚΔΑΠ του δήμου Καστοριάς θα λειτουργήσουν κανονικά. Στον δήμο Δεσκάτης, τα μαθήματα στα σχολεία όλων των βαθμίδων θα ξεκινήσουν μια ώρα αργότερα, δηλαδή στις 9:15, λόγω του παγετού.

Ο δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει ότι τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε Πολύγυρο, Βραστά, Ταξιάρχη και σε όλα τα χωριά των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμούντα και Ζερβοχωρίων, θα ανοίξουν στις 9 π.μ., λόγω χαμηλών θερμοκρασιών. Μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν αύριο και τα σχολεία στο δήμο Μακρακώμης, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου.

Με απόφαση του δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας κλειστά θα παραμείνουν και την Τρίτη (13/1) τα σχολεία σε τέσσερις περιοχές του δήμου: Λάλα, Δίβρη, Πανόπουλο και Κουμάνι. Κλειστές θα παραμείνουν την Τρίτη σχολικές μονάδες του δήμου Βιάννου.

Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία

Να σημειωθεί ότι από πλευράς Υπουργείου Παιδείας τονίζεται ρητά και κατηγορηματικά ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Παράλληλα σημειώνεται ότι «η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας».









