Σε απολογία για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος καλείται την επόμενη Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ο πρώην υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, με επίκεντρο την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρεοπαγίτης ανακριτής που διενεργεί την ανάκριση για τα έργα που δεν είχαν έγκαιρα ολοκληρωθεί, έχει στείλει κλήση για απολογία στον Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, που ήταν υπουργός Μεταφορών και Υποδομών όταν συνέβη το τραγικό δυστύχημα τον Φεβρουάριο του 2023.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2025 ο πρώην υπουργός παραπέμφθηκε από τη Βουλή στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο και αναμένεται να αποφασίσει εάν ο Κώστας Καραμανλής θα παραπεμφθεί σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο.

Στην υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών, το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος αφορά ημιτελή έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου και τις καθυστερήσεις στην υλοποίησή τους, υποδομές που εάν είχαν ολοκληρωθεί εγκαίρως, κρίνεται ότι θα μπορούσαν να είχαν συμβάλει στην αποτροπή του δυστυχήματος.