Σε ασφυξία οφείλεται ο θάνατος του Ιάσονα και της Αναστασίας στο γκαράζ του Πειραιά

Σε ασφυξία λόγω εισπνοής μονοξειδίου του άνθρακα οφείλεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος του 28χρονου Ιάσονα Μπαρελιέ και της 24χρονης Αναστασίας Τζανιδάκη, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά.

Η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης επιβεβαίωσε το επικρατέστερο σενάριο που εξεταζόταν από την πρώτη στιγμή από τις Αρχές, σύμφωνα με το οποίο οι δύο νέοι υπέστησαν ασφυξία από τις αναθυμιάσεις του οχήματος.

Βαρύ είναι το πένθος για τις οικογένειες των δύο νέων δικηγόρων, οι οποίες καλούνται να διαχειριστούν μια αδιανόητη τραγωδία, αναζητώντας απαντήσεις στα αμέτρητα «γιατί» που άφησε πίσω της η απώλεια των παιδιών τους.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο 28χρονος είχε αφήσει σε λειτουργία τον κινητήρα του αυτοκινήτου, καθώς και τον κλιματισμό, ενώ το όχημα βρισκόταν μέσα στο κλειστό γκαράζ. Οι συγκεντρώσεις μονοξειδίου του άνθρακα στον χώρο αποδείχθηκαν μοιραίες, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να χάσει σταδιακά τις αισθήσεις του και τελικά τη ζωή του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η είδηση του θανάτου των δύο νέων δικηγόρων στον Πειραιά, το πρωί της 14ης Ιουλίου, συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Το άψυχο ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου Ιάσονα, ο οποίος τους ανέσυρε από το όχημα και προσπάθησε να τους επαναφέρει πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό τους, ενώ οι οικογένειές τους βυθίστηκαν στο πένθος.

Οι δύο νέοι ήταν δικηγόροι και γνωρίστηκαν μέσω κοινής φίλης τους, επίσης δικηγόρου. Τα κοινά τους ενδιαφέροντα, οι επαγγελματικοί τους στόχοι και τα όνειρα που έκαναν για το μέλλον τούς έφεραν κοντά, χτίζοντας μια σχέση που έμελλε να διακοπεί με τον πιο τραγικό τρόπο.

Δύο νέοι με όνειρα που έσβησαν ξαφνικά

Ο Ιάσονας Μπαρελιέ ήταν απόφοιτος της Νομικής Σχολής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Εμπορικό Δίκαιο. Εργαζόταν σε μεγάλη δικηγορική εταιρεία, ενώ στον ελεύθερο χρόνο του αγωνιζόταν στην ποδοσφαιρική ομάδα των δικηγόρων.

Η Αναστασία Τζανιδάκη ήταν ασκούμενη δικηγόρος σε τράπεζα και παράλληλα παρακολουθούσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, το ίδιο πρόγραμμα που είχε ολοκληρώσει και ο σύντροφός της.

Η συγκινητική ανάρτηση της καθηγήτριάς τους

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι οι δύο νέοι είχαν κοινή καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Η καθηγήτρια Αριστέα Σινανιώτη, μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατό τους, τους αποχαιρέτισε με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με θλίψη και οδύνη πληροφορήθηκα την απώλεια δύο νέων εξαιρετικών συναδέλφων, του Ιάσονα Μπαρελιέ και της Αναστασίας Τζανιδάκη. Είμαι συγκλονισμένη, όπως όλο το Πανελλήνιο, αλλά και για έναν ακόμη λόγο.

Ο Ιάσονας και η Αναστασία ήταν μεταπτυχιακοί μου φοιτητές στο ΔΠΜΣ “Δίκαιο και Οικονομία”, του οποίου έχω τη διεύθυνση. Πριν από μόλις δύο μήνες συμμετείχαν στην εκπαιδευτική μας εκδρομή στο Λονδίνο και το Cambridge, από όπου προέρχεται και η φωτογραφία που αναρτώ.

Αιωνία σας η μνήμη, αγαπημένα μου παιδιά. Θα σας θυμάμαι πάντα με αγάπη. Καλό Παράδεισο. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές σας», έγραψε η καθηγήτρια.