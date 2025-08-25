Σε αυτό το μέρος της Γης δεν έχει βρέξει εδώ και εκατομμύρια χρόνια

Στην Ανταρκτική βρίσκεται ένα μοναδικό μέρος όπου δεν έχει πέσει βροχή εδώ και εκατομμύρια χρόνια: Οι κοιλάδες McMurdo.

Στην καρδιά της Ανταρκτικής, στη μέση της γης του αιώνιου πάγου, βρίσκεται ένα από τα πιο ιδιαίτερα μέρη στον πλανήτη - οι Ξηρές Κοιλάδες McMurdo. Πρόκειται για απέραντες, σχεδόν απαλλαγμένες από χιόνι κοιλάδες που θεωρούνται μία από τις πιο ξηρές περιοχές της Γης. Σε ορισμένα μέρη, η βροχή δεν έχει πέσει εκεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια και οι συνθήκες μοιάζουν περισσότερο με την επιφάνεια του Άρη από οποιοδήποτε άλλο μέρος στον πλανήτη μας.

Δείτε πως «κέρδισαν» το όνομά τους οι Ξηρές Κοιλάδες και έχουν αναδειχθεί ως «ένα από τα πιο ξηρά μέρη στη Γη».