Σε αυξημένη επιφυλακή η Πυροσβεστική: 45 φωτιές σε 24 ώρες, αρκετές πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα

Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας, με αρκετές να ξεσπούν σχεδόν ταυτόχρονα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η σημαντικότερη φωτιά καταγράφηκε στο Αλιβέρι Ευβοίας, όπου αναπτύχθηκε μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Στην περιοχή εστάλησαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112, ενώ επιχείρησαν 80 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 12 εναέρια μέσα και drone επιτήρησης. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο.



Σημαντικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στα Βασιλικά και την Περαία Θεσσαλονίκης, στο Ύπατο Βοιωτίας, στα Ψακούδια Χαλκιδικής και στην Κνωσό Ηρακλείου, όπου για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν επισκέπτες από τον αρχαιολογικό χώρο. Παράλληλα, πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Οινόφυτα Βοιωτίας, Μεσσηνία και Ροδόπη τέθηκαν υπό έλεγχο, περιορίζοντας τον κίνδυνο επέκτασής τους.



Για την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4) στις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου, Κω και σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης.

Alert για τον κρατικό μηχανισμό

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενεργοποιήσει κατάσταση «Red Code» για τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.



Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται κατά τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψησταριές, στο κάπνισμα μελισσών και στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολειμμάτων καλλιεργειών.



Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες αρχές, οι καιρικές συνθήκες μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και μια μικρή εστία σε μεγάλη πυρκαγιά μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Για τον λόγο αυτό, η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο μέσο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος.



Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή πυρκαγιά, καλείται να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή το 112 και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.