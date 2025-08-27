Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη ο Θανάσης Παφίλης - Το «ευχαριστώ» στους γιατρούς

Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη πρόσφατα ο Θανάσης Παφίλης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

Ο κ. Παφίλης, με ανακοίνωσή του, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα υγείας του.

Ευχαριστεί τον καρδιοχειρουργό Νεκτάριο Κογεράκη, αναπληρωτή διευθυντή του Β’ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ωνάσειου Νοσοκομείου και την ομάδα του καθώς επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Επίσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».