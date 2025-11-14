Σε διαπραγματεύσεις Ελλάδα και Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Τι γνωρίζουμε για τους PULS

Σε προχωρημένες συνομιλίες με το Ισραήλ για την προμήθεια σύγχρονων πυραυλικών και αντιαεροπορικών συστημάτων φαίνεται πως βρίσκεται η Ελλάδα, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός νέου, πολυεπίπεδου «θόλου» αεράμυνας.

Τις πληροφορίες ανέφεραν δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Δημήτρη Κρικέλα για το flash.gr από τις 12 Οκτωβρίου στο άρθρο με τον τίτλο «PULS: Δύναμη πυρός στο Αιγαίο - Τι γνωρίζουμε για τους «one shot, one kill» πυραύλους».

Η Αθήνα έχει ήδη ανακοινώσει ότι έως το 2036 θα διαθέσει περίπου 28 δισ. ευρώ για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, επιδιώκοντας να ανανεώσει κρίσιμες υποδομές και να εξισορροπήσει τις στρατηγικές ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Περίπου 3 δισ. ευρώ από το συνολικό πακέτο θα κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου συστήματος αεράμυνας, με την κωδική ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα». Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η αγορά:

36 συστημάτων πολλαπλής εκτόξευσης PULS,

καθώς και νέων αντιαεροπορικών συστημάτων, συμπληρωματικών των υπαρχόντων Patriot.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που συμμετέχει στον σχεδιασμό, το κόστος για τα 36 PULS, τα οποία κατασκευάζονται από την Elbit Systems, εκτιμάται γύρω στα 650 εκατ. ευρώ. Τα συγκεκριμένα συστήματα προορίζονται για την ενίσχυση της άμυνας στα ανατολικά σύνορα της χώρας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος περίπου το 25% του έργου θα αναληφθεί από ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες, στο πλαίσιο της πολιτικής συμπαραγωγών.

Τι γνωρίζουμε για τα PULS

Όπως έγραφε το flash.gr και ο Δημήτρης Κρικέλας από τις 12 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα για το στρατηγικό όπλο που θα αποτελέσει «game changer» στο Αιγαίο έχει ήδη εγκριθεί από το ΚΥΣΕΑ. Αρμόδιες πηγές, προτάσσοντας το εθνικό συμφέρον και την άμεση ανάγκη αμυντικής θωράκισης της χώρας, επισήμαναν στο Flash.gr τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ευαίσθητες διπλωματικές ισορροπίες, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η διατήρηση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας - Ισραήλ, σε όλα τα επίπεδα, παραμένει υψηλή προτεραιότητα.

«One shot, one kill»

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει εισηγηθεί την προμήθεια 36 εκτοξευτών με πλήρη φόρτο πυρομαχικών, διοικητικές μονάδες, εκπαίδευση, συντήρηση και Follow On Support διάρκειας δέκα ετών, συνολικού κόστους 690 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ισραηλινοί PULS χαρακτηρίζονται ως πύραυλοι «one shot, one kill». Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, Elbit Systems, παρέχουν τη δυνατότητα εκτόξευσης διαφόρων τύπων πυραύλων ακριβείας σε διάφορες αποστάσεις χρησιμοποιώντας ένα Launch Pod Container (LPC) για κάθε τύπο πυραύλου, και δύναται να χρησιμοποιηθούν και πυρομαχικά που ήδη διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός, όπως τα MLRS. Επιπλέον, τα Launch Pod Containers, μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να μεταφέρουν από τέσσερις έως 36 πυραύλους, ανάλογα το βεληνεκές.

Το ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης μαζί με τον ενσωματωμένο υπολογιστή αποστολής-εκτοξευτή (LMC) επιτρέπει στους PULS να στοχεύουν εν κινήσει, να είναι έτοιμοι για πυροδότηση από σταθερό σημείο σε λιγότερο από 1 λεπτό και να εμπλέκονται με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στους καθορισμένους στόχους, ακόμη και σε αποστάσεις που κάποτε ήταν αποκλειστικά αρμοδιότητα της Πολεμικής Αεροπορίας. Η μονάδα εκτόξευσης μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορες πλατφόρμες (φορτηγά 6X6, 8X8 κ.λπ.) με ή χωρίς ενσωματωμένο γερανό, με την Ελλάδα να προκρίνει τα φορτηγά της IVECO.

Σταδιακή αντικατάσταση ρωσικών συστημάτων

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει σε ενεργό χρήση ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικά συστήματα OSA, TOR-M1 και S-300, τα οποία θα αντικατασταθούν προοδευτικά με πιο σύγχρονα μέσα. Παράλληλα, εξετάζονται νέες αγορές μαχητικών stealth, φρεγατών και υποβρυχίων από ΗΠΑ και Ευρώπη.

Στενή συνεργασία Αθήνας – Τελ Αβίβ

Η Ελλάδα και το Ισραήλ διατηρούν στενούς αμυντικούς και οικονομικούς δεσμούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχύσει τη συνεργασία τους με κοινές ασκήσεις, ενώ λειτουργούν από κοινού και κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα.

Δεύτερος κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να δώσει χρονοδιάγραμμα συμφωνίας. Από την πλευρά του, το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2024 η Αθήνα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για ισραηλινά συστήματα αεράμυνας και πυροβολικού, όμως οι τότε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα οδήγησαν σε προσωρινό «πάγωμα» των συνομιλιών.