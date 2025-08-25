Σε διαβούλευση το εργασιακό νομοσχέδιο: 13ωρη εργασία, 4ήμερη εβδομάδα και προσλήψεις μέσω κινητού

Σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου τέθηκε το νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που ήδη προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Μεταξύ άλλων προβλέπει:

13ωρη ημερήσια εργασία για έναν εργοδότη

10ωρο για 4 ημέρες την εβδομάδα

Υπερωρίες και για εκ περιτροπής απασχόληση

Fast track προσλήψεις μέσω κινητού για εργασία έως 2 ημερών

Μείωση εισφορών σε υπερεργασία και υπερωρίες

Τα συνδικάτα δηλώνουν κατηγορηματικά αντίθετα και ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου, βάζοντας το θέμα στην κορυφή της ατζέντας των κινητοποιήσεων που ξεκινούν τις επόμενες ημέρες με φόντο τη διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Οι 8 άξονες του νομοσχεδίου

1. Ψηφιακές προσλήψεις

Μία μόνο αναγγελία αντί για τέσσερις

Ψηφιακό αρχείο εργαζομένων στο myErgani

Fast track προσλήψεις μέσω κινητού για εργασία 1-2 ημερών

2. Λιγότερη γραφειοκρατία

Κατάργηση εντύπων όπως το βιβλίο αδειών

Ενοποίηση πολιτικών πρόληψης βίας & παρενόχλησης

Ευέλικτη ψηφιακή κάρτα εργασίας (±120’)

3. Υπερωρίες και εκ περιτροπής εργασία

Δυνατότητα υπερωρίας με προσαύξηση 40%

Εργασία έως 13 ώρες ημερησίως και σε έναν εργοδότη

4. Τετραήμερη εργασία & γονικά δικαιώματα

4ήμερη απασχόληση όλο τον χρόνο

Επέκταση επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας

Ακατάσχετο και αφορολόγητο γονικό επίδομα

Προστασία αποδοχών μέσω Ψηφιακής Κάρτας

5. Υγεία & Ασφάλεια

Γραπτές και ηλεκτρονικές οδηγίες Ιατρού Εργασίας

Συντονιστές ασφάλειας σε μεγάλα έργα

Υποχρεωτικά σεμινάρια πρώτων βοηθειών

Νέο ολοκληρωμένο σύστημα «ΗΡΙΔΑΝΟΣ»

6. Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας

Κύρωση τριών διεθνών πράξεων της ILO

7. Έλεγχοι και κυρώσεις

Αυστηρότερες ποινές σε παρεμπόδιση ελέγχων

Νέο πλαίσιο εξόδων διανυκτέρευσης για περισσότερους ελέγχους

8. Κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις