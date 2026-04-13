Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ για διαφθορά, υπεξαίρεση και χρηματισμό

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα κάτσει η σύζυγος του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, Μπεγκόνια Γκόμεζ, ύστερα από την ολοκλήρωση της έρευνας που γινόταν σε βάρος της από τον δικαστή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο για διαφθορά.

Η έρευνα διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τη συνταξιοδότηση του δικαστή τον Σεπτέμβριο. Τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν προθεσμία πέντε ημερών για να τοποθετηθούν σχετικά με την έναρξη της δίκης, την οποία ο δικαστής προτείνει να διεξαχθεί με ενόρκους.

Σύμφωνα με το κρατικό κανάλι RTVE, ο δικαστής παραπέμπει την Γκόμεζ για τέσσερα αδικήματα: αθέμιτη άσκηση επιρροής, υπεξαίρεση, διαφθορά στις επιχειρήσεις και υπεξαίρεση λογισμικού. Αντίθετα, απέρριψε την κατηγορία της επαγγελματικής παρέμβασης λόγω ανεπαρκών ενδείξεων.

Συνεχίζεται επίσης η δίωξη της συμβούλου της, Κριστίνα Άλβαρεθ, για τα ίδια αδικήματα, καθώς και του επιχειρηματία Χουάν Κάρλος Μπαραμπές για αθέμιτη επιρροή και διαφθορά.

Τα βασικά ευρήματα

Ο Πεϊνάδο θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις πως η Γκόμεθ άσκησε επιρροή για την εξασφάλιση πανεπιστημιακής έδρας στο Πανεπιστήμιο Complutense, αξιοποιώντας τη θέση της ως σύζυγος του πρωθυπουργού. Κάνει λόγο για πρακτικές «ασύμβατες με δημοκρατικό κράτος».

Για τη διαφθορά στις επιχειρήσεις, εκτιμά ότι η ίδια διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων προς ίδιο όφελος, προσφέροντας ως αντάλλαγμα πλεονεκτήματα σε εταιρείες που συμμετείχαν σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Ως προς την υπεξαίρεση, αποδίδει ευθύνη τόσο στην ίδια όσο και στην Άλβαρεθ για κακή χρήση δημόσιων πόρων, καθώς η τελευταία φέρεται να παρείχε υπηρεσίες εκτός των θεσμικών της καθηκόντων. Επιπλέον, αποδίδει στη Γκόμεθ και την ιδιοποίηση λογισμικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο πανεπιστημιακής έδρας.

Αντίδραση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση επιμένει στην αθωότητα της Γκόμεθ. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Φέλιξ Μπολάνιος εξέφρασε βεβαιότητα ότι ανώτερο δικαστήριο θα ανατρέψει την απόφαση, κάνοντας λόγο για έλλειψη αποδείξεων και αφήνοντας αιχμές για τη στάση του δικαστή.

Πηγές από το πρωθυπουργικό γραφείο υποστηρίζουν επίσης ότι δεν είναι τυχαίο πως κρίσιμες αποφάσεις του Πεϊνάδο συμπίπτουν χρονικά με επίσημα ταξίδια του Πέδρο Σάντσεθ στο εξωτερικό, κάτι που –όπως λένε– έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν.