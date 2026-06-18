Σε δίκη παραπέμπονται ο πατήρ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα για τα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου»

Σε δίκη παραπέμπεται ο πατήρ Αντώνιος, μαζί με την πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και για τα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου».



Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή τους, μαζί με έναν ακόμη συνεργάτη τους, για τα αδικήματα της απιστίας, της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με τις κατηγορίες να είναι σε βαθμό κακουργήματος.



Το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε επίσης να διατηρηθεί η ισχύς του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που έχει επιβληθεί στον πατέρα Αντώνιο και στην πρεσβυτέρα.



Κόλαφος του παραπεμπτικό βούλευμα

Κατά το παραπεμπτικό βούλευμα, ο πατέρας Αντώνιος ήταν ο ιθύνων νους πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας, ο οποίος «με πειθώ και φορτικότητα προκάλεσε την απόφαση στη συγκατηγορούμενη σύζυγό του ενώ η τελευταία είχε την ιδιότητα της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και της νομίμου εκπροσώπου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Κιβωτός του Κόσμου» να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες προκάλεσαν εν γνώσει τους βέβαιες ζημιές στην περιουσία του οργανισμού κατά παράβαση των κανόνων της επιμελούς διαχείρισης».



Οι δικαστικές αρχές καταλογίζουν στους κατηγορούμενους ότι έβγαλαν σημαντικά κέρδη από τις δωρεές των πολιτών στην "Κιβωτό του Κόσμου", αρχικά μέσω της ανακαίνισης ενός ακινήτου ιδιοκτησίας του π.Αντωνίου με χρήματα του οργανισμού, συνολικού ύψους 200.000 ευρώ.



Παράλληλα, κάνουν λόγο για ιδιοποίηση χρημάτων ύψους περίπου 100.000 ευρώ από τις δωρεές, αλλά και για ποσό 100.000 ευρώ που φέρεται να δαπανήθηκε στην αγοραπωλησία ακινήτων.



Παράλληλα, το βούλευμα αναφέρεται μεταξύ άλλων σε τραπεζική θυρίδα της Κιβωτού του Κόσμου στην Αθήνα από την οποία η κατηγορουμένη «αφαίρεσε άγνωστο αριθμό μετρητών χρημάτων και τιμαλφών ιδιοκτησίας της Κιβωτού του Κόσμου τα οποία τοποθέτησε εντός της τσάντας της και εντός χάρτινης σακούλας καθ’ υπόδειξη του πατέρα Αντώνιου».



Τα τιμαλφή όπως αναφέρεται, ουδέποτε παραδόθηκαν στην νέα προσωρινή διοίκηση, όπως αντίστοιχα δεν παραδόθηκαν και άλλα αντικείμενα της ΜΚΟ συνολικής αξίας περίπου 305.000€ τα οποία «παρακρατήθηκαν παράνομα από την κατηγορουμένη τα οποία και απέκρυψε εντός κρύπτης σε παρακείμενο διαμέρισμα στο ίδιο κτίριο με την τότε κατοικία των 2 κατηγορουμένων, ήτοι σε χώρο που μόνο εκείνη γνώριζε και μόνο εκείνη είχε πρόσβαση». Τέλος, ως προς τη νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος που φέρεται να τελέστηκε από τους κατηγορούμενους φέρεται να αφορά σε ποσά που ανέρχονται στα 225.000€.



Υπενθυμίζεται ότι ο πατήρ Αντώνιος έχει ήδη καταδικαστεί και σε δεύτερο βαθμό για τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας σε σωματικές βλάβες πρώην φιλοξενούμενων της Κιβωτού σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται κεκλεισμένων των θυρών η δίκη για τις κατηγορίες της ασέλγειας σε βάρος δύο ανήλικων πρώην φιλοξενούμενων.

