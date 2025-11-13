Σε δημοπρασία το ρολόι του πλουσιότερου επιβάτη του Τιτανικού – Ιστορία αγάπης πίσω από το κειμήλιο

Σε δημοπρασία πρόκειται να πωληθεί ένα χρυσό ρολόι που ανακτήθηκε από το σώμα ενός από τους πλουσιότερους επιβάτες του Τιτανικού. Το ρολόι αναμένεται αν πιάσει 1 εκατομμύριο λίρες.

Ο Isidor Straus και η σύζυγός του Ida ήταν μεταξύ των περισσότερων από 1.500 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοίο που ταξίδευε από το Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη βυθίστηκε μετά από σύγκρουση με παγόβουνο στις 14 Απριλίου 1912.

Το πτώμα του ανασύρθηκε από τον Ατλαντικό λίγες μέρες μετά την καταστροφή και μεταξύ των αντικειμένων που είχε μαζί του βρισκόταν ένα χρυσό ρολόι τσέπης Jules Jurgensen 18 καρατίων, το οποίο θα βγει σε δημοπρασία στις 22 Νοεμβρίου.

Ο κ. Straus ήταν ένας Αμερικανός επιχειρηματίας, πολιτικός και συνιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Macy's στη Νέα Υόρκη, γεννημένος στη Βαυαρία. Ήταν ένα πολύ διάσημο ζευγάρι της Νέας Υόρκης. «Όλοι τους γνωρίζουν από το τέλος της ταινίας Τιτανικός του Τζέιμς Κάμερον, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αγκαλιάζεται καθώς το πλοίο βυθίζεται – αυτοί είναι ο Ίσιδορ και η Ίντα», αναφέρει στο BBC ο δημοπράτης Andrew Aldridge, της Henry Aldridge & Son στο Wiltshire.

Το ρολόι που σταμάτησε στις 2:20

Τη νύχτα του ναυαγίου, πιστεύεται ότι η αφοσιωμένη σύζυγός του αρνήθηκε να επιβιβαστεί σε μια σωσίβια λέμβο, καθώς δεν ήθελε να αφήσει τον άντρα της και είπε ότι προτιμούσε να πεθάνει στο πλευρό του. Το σώμα της Ίντα δεν βρέθηκε ποτέ. Το ρολόι τσέπης σταμάτησε στις 02:20, τη στιγμή που ο Τιτανικός εξαφανίστηκε κάτω από τα κύματα.

Πιστεύεται ότι ήταν ένα δώρο της Ίντα στον σύζυγό της το 1888 και έχει χαραγμένα τα αρχικά του Στράους. Επιστράφηκε στην οικογένειά του και μεταβιβάστηκε από γενιά σε γενιά, μέχρι που ο Κένεθ Χόλιστερ Στράους, δισέγγονος του Ίσιδορ, επισκεύασε και αποκατέστησε το μηχανισμό του.

Θα πωληθεί μαζί με μια σπάνια επιστολή που έγραψε η Ίντα από το πλοίο, περιγράφοντας την πολυτέλειά του. Έγραψε: «Τι πλοίο! Τόσο τεράστιο και τόσο υπέροχα διακοσμημένο. Τα δωμάτιά μας είναι επιπλωμένα με το καλύτερο γούστο και την μεγαλύτερη πολυτέλεια».

Η επιστολή φέρει τη σφραγίδα «TransAtlantic 7», που σημαίνει ότι ταχυδρομήθηκε στο ταχυδρομείο του Τιτανικού πριν μεταφερθεί μαζί με την υπόλοιπη αλληλογραφία στο Queenstown της Ιρλανδίας.

Και τα δύο αντικείμενα θα διατεθούν από τον οίκο Henry Aldridge & Son στο Wiltshire, με την επιστολή να εκτιμάται ότι θα πιάσει τιμή 150.000 λιρών. Το ρολόι αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο ακριβά αντικείμενα του Τιτανικού που έχουν πωληθεί ποτέ.

Ο οίκος δημοπρασιών δήλωσε ότι η είδηση της πώλησης έχει ήδη προκαλέσει «σημαντικό ενδιαφέρον από πελάτες σε όλο τον κόσμο».

«Η δική τους ήταν η απόλυτη ιστορία αγάπης – ο Isidor ήταν η επιτομή του Αμερικανικού Ονείρου, καθώς από ταπεινός μετανάστης αναδείχθηκε σε τιτάνα του κατεστημένου της Νέας Υόρκης, ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Macy's», δήλωσε εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών. «Καθώς το πλοίο βυθιζόταν, παρά το γεγονός ότι της προσφέρθηκε θέση σε μια σωσίβια λέμβο, η Ίντα αρνήθηκε να αφήσει τον σύζυγό της και του είπε: «Ίσιδορ, είμαστε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, όπου πας εσύ, πάω και εγώ»». Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συλλέκτες ενδιαφέρονται για την ιστορία του Τιτανικού 113 χρόνια μετά - κάθε άνδρας, γυναίκα και παιδί είχε μια ιστορία να διηγηθεί και αυτές οι ιστορίες τώρα ξαναδιηγούνται μέσω αυτών των αντικειμένων».

Ένα χρυσό ρολόι τσέπης που δόθηκε στον καπετάνιο του Carpathia, του ατμόπλοιου που έσωσε περισσότερους από 700 επιζώντες του Τιτανικού, πωλήθηκε πέρυσι για το ρεκόρ των 1,56 εκατομμυρίων λιρών.