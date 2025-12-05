Σε διπλό ταμπλό η ενεργειακή «αντεπίθεση» της Τουρκίας: Στροφή στο LNG - Επιμένει στο ρωσικό αέριο

Ενεργειακή αντεπίθεση ετοιμάζει η Τουρκία με φόντο τις σημαντικές συμφωνίες που υπέγραψε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ στο Ζάππειο, οι οποίες καθιστούν τη χώρα μας βασικό ενεργειακό κόμβο.

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με ορισμένες μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες όπως η Chevron και η Exxon, για πιθανές επενδύσεις της Άγκυρας σε αμερικανικές ενεργειακές υποδομές: «Μπορεί να ακούσετε για κάποιες συμφωνίες που θα γίνουν με την τουρκική πετρελαϊκή μας εταιρεία τον επόμενο μήνα περίπου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπαϊρακτάρ εξηγώντας ότι η Τουρκία θα λάβει περίπου 1.500 φορτία LNG από τις ΗΠΑ τα επόμενα 10-15 χρόνια, δήλωσε: «Εξετάζουμε να επενδύσουμε στην αγορά των ΗΠΑ για να διατηρήσουμε τη θέση μας στην προμήθεια φυσικού αερίου και να δημιουργήσουμε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας».

Ανανέωσε τη σύμβαση για το ρωσικό φυσικό αέριο

Την ίδια στιγμή, παρά τις παροτρύνσεις που δέχτηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τον Ντόναλντ Τραμπ, να απεξαρτηθεί από τη ρωσική ενέργεια, ανακοινώθηκε η ανανέωση της σύμβασης προμήθειας ρωσικού φυσικού αερίου για έναν ακόμη χρόνο.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Τουρκία θα περιορίσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία, ο Μπαϊρακτάρ σημείωσε ότι η Ρωσία είναι μέχρι σήμερα ένας «πολύ αξιόπιστος προμηθευτής» για την Τουρκία, αλλά ότι η Άγκυρα θέλει επίσης να έχει ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο χωρίς να βασίζεται σε μία μόνο πηγή.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας δήλωσε: «Χρειαζόμαστε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το Ιράν και το Αζερμπαϊτζάν, και το φυσικό αέριο θα έρθει επίσης στην Τουρκία από πολλές άλλες πηγές μέσω LNG, και θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μας με τη Ρωσία. Πιστεύω ότι οι συμβάσεις τους έχουν οριστικοποιηθεί. Θα συνεχίσουν να προμηθεύονται από την Gazprom το επόμενο έτος, αλλά επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε βραχυπρόθεσμες παρατάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων. Με τον όρο βραχυπρόθεσμα, εννοώ μια περίοδο ενός έτους περίπου».