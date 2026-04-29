Σε διπλωματικό αδιέξοδο ΗΠΑ, Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ και το «όχι» Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης

Σε οριακό σημείο παραμένουν οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τη νέα ιρανική πρόταση για τα Στενά του Ορμούζ και το διπλωματικό τοπίο να παραμένει θολό, παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες. Σύμφωνα με το Axios, η Τεχεράνη πρότεινε να ανοίξει πρώτα το Ορμούζ και να τερματιστεί ο πόλεμος, αφήνοντας τις συνομιλίες για το πυρηνικό της πρόγραμμα σε δεύτερη φάση.

Τα Στενά του Ορμούζ έχει μετατραπεί στο βασικότερο σημείο τριβής ανάμεσα στις δύο πλευρές. Παρότι η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει, η ναυσιπλοΐα στο πέρασμα δεν έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ η Ουάσιγκτον συνεχίζει τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και η Τεχεράνη διατηρεί αυστηρό έλεγχο στη διέλευση πλοίων. Η πρόταση του Ιράν αποσκοπεί ακριβώς στο να λυθεί πρώτα η κρίση στο Ορμούζ, πριν ανοίξει ξανά η πιο δύσκολη διαπραγμάτευση για τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά δεν δείχνει μέχρι στιγμής διατεθειμένη να αποδεχθεί αυτό το πλαίσιο. Σύμφωνα με το Reuters, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση, κάτι που περιορίζει περαιτέρω τις ελπίδες για άμεση διπλωματική πρόοδο.

Βασικό «αγκάθι» τα πυρηνικά

Το βασικό «αγκάθι» παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η Τεχεράνη πρέπει να αποδεχθεί περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου και να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ η ιρανική πλευρά θεωρεί ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει δικαιώματα που συνδέονται με ένα πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτή η απόσταση είναι που εξακολουθεί να μπλοκάρει οποιαδήποτε ουσιαστική συμφωνία.

Την ίδια ώρα, η περιφερειακή αστάθεια επιμένει. Στον Λίβανο, οι ισραηλινές επιδρομές συνεχίζονται παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με το Reuters, ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας σκότωσαν πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους τρεις διασώστες, ενώ τραυματίστηκαν και δύο Λιβανέζοι στρατιώτες. Άλλα διεθνή μέσα μετέδωσαν απολογισμό έως και οκτώ νεκρών από τις ίδιες επιχειρήσεις, κάτι που δείχνει ότι οι αριθμοί παραμένουν υπό διασταύρωση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Κατάρ προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας «παγωμένης σύρραξης» στον Κόλπο, δηλαδή μιας μακράς περιόδου χωρίς πλήρη πόλεμο αλλά και χωρίς πραγματική ειρήνη. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας εύθραυστης εκεχειρίας, χωρίς σαφές διπλωματικό μονοπάτι εξόδου.

Η ουσία είναι πως, παρά τις διπλωματικές επαφές και τις διαρροές περί προτάσεων, ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν πολύ μακριά σε ό,τι αφορά τους βασικούς όρους μιας συνολικής συμφωνίας. Και όσο το Ορμούζ μένει ουσιαστικά μπλοκαρισμένο, η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στη στρατηγική ισορροπία της περιοχής, αλλά επεκτείνεται και στην παγκόσμια οικονομία και στην αγορά ενέργειας.