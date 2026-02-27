Σε δομή φιλοξενίας η Λόρα μετά τον εντοπισμό της στο Βερολίνο: Πώς θα συναντήσει τους γονείς της

49 ολόκληρες ημέρες διήρκησε η αγωνία που ζούσαν οι γονείς της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα μετά τον εντοπισμό της από τις γερμανικές αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, για τις συνθήκες εντοπισμού της 16χρονης, η Λόρα φαίνεται πως περπατούσε αμέριμνη σε δρόμο του Βερολίνου, όταν τα μάτια των Γερμανών αστυνομικών έπεσαν πάνω της.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό της, η Λόρα μεταφέρθηκε από τις Αρχές σε δομή φιλοξενίας, όπου και της έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι η εισαγγελία θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για το αν η 16χρονη επιστρέψει στην οικογένειά της, στο Ρίο καθώς προκαλούν ερωτήματα οι λόγοι για τους οποίους η ανήλικη άφησε το σπίτι της και τους γονείς της στις αρχές του Ιανουαρίου.

Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συναντηθεί με τους γονείς της, παρουσία κοινωνικού λειτουργού, ενώ να σημειωθεί ότι ο πατέρας της, ήδη εδώ και 3 εβδομάδες βρίσκεται στη Γερμανία αλλά ακόμα δεν έχει δει την 16χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Βερολίνο δεν υπάρχει στενό συγγενικό πρόσωπο που θα μπορούσε να αναλάβει προσωρινά τη φροντίδα της. Αλλά ακόμη και αν υπήρχε, οι γερμανικές αρχές εμφανίζονται αποφασισμένες να διασφαλίσουν ότι η ανήλικη θα παραμείνει σε έναν ουδέτερο και προστατευμένο χώρο, μακριά από πιθανές επιρροές, μέχρι να ολοκληρωθεί η κοινωνική αξιολόγηση.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών η οικογένεια

Ρόλο - κλειδί στην υπόθεση έχει ο πατέρας της Λόρα, ο οποίος είχε ταξιδέψει προ ημερών στη Γερμανία.

Στο «μικροσκόπιο» των γερμανικών Αρχών αναμένεται να βρεθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε η 16χρονη στο σπίτι της με την οικογένειά της, ποιοι είναι οι λόγοι που την οδήγησαν στη φυγή και, ακόμα, αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες για πρόσωπα της οικογένειας.

Σημειώνεται επίσης ότι στο Βερολίνο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος γνωστός συγγενής της Λόρα, οπότε τίθεται το ερώτημα με ποιον τρόπο ζούσε επί μεγάλο διάστημα εκεί.

Κατά τις πληροφορίες του STAR, η πρώτη συνάντηση μεταξύ της Λόρα και του πατέρα της θα γίνει με παρουσία κοινωνικού λειτουργού.