Ελλάδα Φωτιά Πρόστιμα Σύλληψη Αθήνα Χίος

Σε επιφυλακή για την πρόκληση φωτιάς οι αρχές - Σύλληψη στην Αθήνα, τσουχτερό πρόστιμο στη Χίο

Γυναίκα συνελήφθη στην Αθήνα για πρόκληση φωτιάς, ενώ στη Χίο επιβλήθηκε πρόστιμο για επικίνδυνη πρακτική.

Φώτο αρχείου. Eurokinissi
Φώτο αρχείου. Eurokinissi
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Μία γυναίκα συνέλαβαν εχθές οι αστυνομικές αρχές για την πρόκληση φωτιάς σε ξηρά χόρτα σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Παράλληλα, στη Χίο στα πλαίσια επαγρύπνησης για τυχόν επικίνδυνες πρακτικές που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.312,50 ευρώ σε έναν άνδρα ο οποίος κατηγορείται ότι απέρριψε υπολείμματα καπνίσματος σε περιοχή του δήμου Χίου. Το πρόστιμο επιβλήθηκε από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χίου.

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