Σε επιφυλακή οι ελληνικές διπλωματικές Αρχές στην Ελβετία μετά την πολύνεκρη έκρηξη

Άμεση κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών Αρχών στην Ελβετία προκάλεσε η πολύνεκρη έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα σε μπαρ, σε χώρο άθλησης και αναψυχής για σκι στο Κραν-Μοντανά, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ενημερώσεις από την τοπική αστυνομία σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων ή τις εθνικότητές τους.

Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις ελβετικές υπηρεσίες, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν Έλληνες πολίτες μεταξύ των θυμάτων ή των τραυματιών.

Όσοι αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή βοήθειας +41 848 11 21 17, την οποία έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.

Παράλληλα, το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Γενεύη είναι +41 79 780 90 01.