Σε επιτυχημένη επέμβαση αφαίρεσης όγκου υποβλήθηκε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών

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Καλά είναι τα νέα για την υγεία του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Συμεών, ο οποίος υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη νευροχειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» για την αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης.

Σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να παρουσιαστούν διεγχειρητικές επιπλοκές.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του «Ερρίκος Ντυνάν», που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδος:

«Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών υποβλήθηκε χθες 9/6/2026 στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν σε προγραμματισμένη επέμβαση για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης από τον επ. καθηγητή Νευροχειρουργικής κ. Άγγελο Κόλια.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και χωρίς διεγχειρητικές επιπλοκές».

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο νευροχειρουργός και επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Άγγελος Κόλιας, ο οποίος διαθέτει εξειδίκευση σε σύνθετες επεμβάσεις της βάσης του κρανίου και της υπόφυσης.

Είχε προαναγγείλει τη «δύσκολη επέμβαση»

Λίγες ημέρες πριν από το χειρουργείο, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος είχε ενημερώσει το ποίμνιό του ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε μια «πολύ δύσκολη επέμβαση», ζητώντας τις προσευχές των πιστών.

Η αναφορά του δεν ήταν τυχαία, καθώς οι επεμβάσεις στην περιοχή της υπόφυσης θεωρούνται ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω της ανατομικής θέσης του αδένα στο κέντρο της βάσης του κρανίου και της γειτνίασής του με κρίσιμες δομές του εγκεφάλου και μεγάλα αιμοφόρα αγγεία.

Γιατί οι επεμβάσεις στην υπόφυση θεωρούνται απαιτητικές

Η υπόφυση είναι ένας μικρός αλλά εξαιρετικά σημαντικός ενδοκρινής αδένας, ο οποίος βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου και ελέγχει την παραγωγή πολλών ορμονών που ρυθμίζουν βασικές λειτουργίες του οργανισμού.

Οι όγκοι της υπόφυσης είναι στην πλειονότητά τους καλοήθεις, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα όρασης, ορμονικές διαταραχές ή νευρολογικά συμπτώματα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη χειρουργική αντιμετώπιση.

Παρότι οι σύγχρονες τεχνικές έχουν βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια των επεμβάσεων, οι νευροχειρουργικές παρεμβάσεις στην περιοχή της υπόφυσης εξακολουθούν να θεωρούνται υψηλής εξειδίκευσης, καθώς πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο του εγκεφάλου.