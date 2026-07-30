Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα στα μέτωπα των πυρκαγιών σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται για δεύτερη ημέρα το ΕΚΑΒ, καθώς εν εξελίξει βρίσκονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο.

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά στο Ρέθυμνο:

Για την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, 2 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα στο σημείο.

Μέχρι στιγμής, από την περιοχή παρελήφθη ένας 71χρονος με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Για την περίπτωση της Άνδρου:

έχουν τεθεί σε ετοιμότητα 3 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ.

Πλήρωμα ενός εκ των ασθενοφόρων συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό δύο ηλικιωμένων από την οικία τους, μεταφέροντάς τους σε καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης.

Παράλληλα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη με ελαφρά εγκαύματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Άνδρου.

Όσον αφορά στην Κάλυμνο:

Σε ετοιμότητα βρίσκονται σε 2 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει αναφορά περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

Τέλος για την Πάρο έχει προβλεφθεί:

Δύο ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ σε ετοιμότητα 2.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει αναφορά περιστατικού που να χρήζει επέμβασης των δυνάμεων του ΕΚΑΒ.

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και εκκενώσεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προσαρμόζοντας την ανάπτυξή τους βάσει των αναγκών που προκύπτουν. Παράλληλα, τα κατά τόπους Συντονιστικά Κέντρα του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τα αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, παρακολουθώντας διαρκώς την εξέλιξη των συμβάντων.