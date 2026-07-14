Σε εξέλιξη απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια - Στους δρόμους δημόσιοι υπάλληλοι και φοιτητές

Σε εξέλιξη βρίσκεται απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, εργατικών σωματείων και δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΑΔΕΔΥ συμμετέχει στις κινητοποιήσεις, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην κυβερνητική πρόταση για την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου.

Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η κινητοποίηση εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο Δημόσιο, καθώς και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στις προτεινόμενες αλλαγές του άρθρου 16 του Συντάγματος. Όπως αναφέρουν, ενδεχόμενη αναθεώρηση που θα επιτρέψει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων ενδέχεται να επηρεάσει τον δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην αξία των πτυχίων και στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις της χώρας, με τους φοιτητικούς συλλόγους να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στο κέντρο της πόλης, με την οδό Πανεπιστημίου να παραμένει κλειστή, ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς την Βουλή.