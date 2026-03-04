Σε εξέλιξη η ψηφοφορία για την επιστολική των αποδήμων, ψήφο- ψήφο για το μαγικό «200»

«Μην εμπιστευτείτε την κυβέρνηση. Εμπιστευτείτε τους Έλληνες του εξωτερικού». Με αυτό το μήνυμα, στο παρά ένα της ονομαστικής ψηφοφορίας, ο Θεόδωρος Λιβάνιος κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να στηρίξουν το νομοσχέδιο για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στην εθνική κάλπη για τους Έλληνες του εξωτερικού και τη δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων.

Ο υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο, μιλώντας για την επιστολική ψήφο, για τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας παγκοσμίως, επικαλούμενος και τη θετική εμπειρία από την εφαρμογή της διάταξης στις ευρωεκλογές του ‘24. «Να ψηφίσουμε και την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων. Μην το αφήσουμε για το ‘31», σημείωσε ο ίδιος.

Η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια επί των κρίσιμων διατάξεων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ με βάση τις τοποθετήσεις των κομμάτων, εκτιμάται πως η διάταξη για την επιστολική ψήφο θα πιάσει, έστω και οριακά, τον πήχη των 200 ψήφων.