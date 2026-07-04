Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Ρόδο - Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κέρκυρα, υπό πλήρη έλεγχο στα Γρεβενά

Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στον Έμπωνα Ρόδου, όπου καίει χαμηλή βλάστηση και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα υπόλοιπα μέτωπα της ημέρας, καθώς υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στη Δεσκάτη Γρεβενών, που εκδηλώθηκε κοντά σε δασική έκταση και αντιμετωπίστηκε άμεσα, και οριοθετημένες είναι πλέον οι πυρκαγιές στον λόφο των Σαράντα Μαρτύρων στον Δήμο Αχαρνών και στην περιοχή Βασιλικά της Κέρκυρας, όπου επιχείρησαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με την Πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Επιπλέον, σβήστηκε γρήγορα και η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα Σπάτα, κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική:

- Στον Έμπωνα Ρόδου η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 11ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Έμπωνας Ρόδου. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 11ης ΕΜΟΔΕ , 8 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

- Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 14:30 στον λόφο των 40 Μαρτύρων, στον Δήμο Αχαρνών, όπου επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.



- Ομοίως οριοθετήθηκε και η φωτιά στα Βασιλικά Κέρκυρας, που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σήμερα 4 Ιουλίου 2026 και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 15 λεπτά πριν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κέρκυρας είχαν άμεσα ελέγξει άλλη φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Απράος.



- Άμεσα κατασβέστηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών η οποία εκδηλώθηκε πλησίον δασικής έκτασης λίγο πριν τις 14:00. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, καλύτερη είναι η εικόνα και στο μέτωπο της Θεσσαλονίκης, στη φωτιά στα Κουφάλια όπου δεν απειλούνται σπίτια.