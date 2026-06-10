Σε εξέλιξη η συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Τα 42 μέλη της διακομματικής επιτροπής

Εν μέσω έντασης άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής η οποία θα εξετάσει όλες τις προτεινόμενες από τη ΝΔ αλλαγές στο Σύνταγμα.



Με το καλημέρα της συζήτησης, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας διατύπωσαν ενστάσεις όσον αφορά το σφιχτό χρονοδιάγραμμα της διακομματικής επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης η οποία θα έχει δυο μήνες προθεσμία προκειμένου να υποβάλει την έκθεσή της.



Η επιτροπή, στο τιμόνι της οποίας αναμένεται να βρεθεί όπως όλα δείχνουν ο Μάκης Βορίδης, θα αποτελείται από συνολικώς 42 μέλη. Σύμφωνα με απόφαση του προέδρου του Σώματος, την ειδική απαρτίζουν οι εξής βουλευτές:



Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

1. Αθανασίου Χαράλαμπος

2. Βλάχος Γεώργιος

3. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)

4. Καιρίδης Δημήτριος

5. Καππάτος Παναγής

6. Καράογλου Θεόδωρος

7. Κεφαλογιάννης Ιωάννης

8. Κτιστάκης Ελευθέριος

9. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

10. Κωτσός Γεώργιος

11. Μακρή Ζωή (Ζέττα)

12. Μάνη – Παπαδημητρίου Άννα

13. Μηταράκης Παναγιώτης (Νότης)

14. Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)

15. Νικολακόπουλος Ανδρέας

16. Οικονόμου Ιωάννης (Γιάννης)

17. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

18. Ράπτη Ζωή

19. Ρουσόπουλος Θεόδωρος (Θόδωρος)

20. Σκυλακάκης Θεόδωρος

21. Στυλιανίδης Ευριπίδης

22. Συρίγος Ευάγγελος (Άγγελος)

23. Χαρακόπουλος ΜάξιμοςΑΔΑ: 08-0ΑΑ3



Από την Κ.Ο. «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»

24. Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

25. Δουδωνής Παναγιώτης

26. Λιακούλη Ευαγγελία

27. Μάντζος Δημήτριος

28. Νικητιάδης Γεώργιος



Από την Κ.Ο. «ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

29. Γαβρήλος Γεώργιος

30. Ξανθόπουλος Θεόφιλος

31. Παπαηλιού Γεώργιος

32. Ψυχογιός Γεώργιος



Από την Κ.Ο. «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ»

33. Γκιόκας Ιωάννης

34. Δελής Ιωάννης

35. Κομνηνάκα Μαρία



Από την Κ.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»

36. Φωτόπουλος Στυλιανός

37. Χήτας Κωνσταντίνος



Από την Κ.Ο. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΝΙΚΗ”»

38. Ρούντας Γεώργιος



Από την Κ.Ο. «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»

39. Κωνσταντοπούλου Ζωή



Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές

40. Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

41. Καραγεωργοπούλου Ελένη

42. Τζάκρη Θεοδώρα