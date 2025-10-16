Τραμπ: Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τον Πούτιν - Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε στη Βουδαπέστη

Τηλεφωνική επικοινωνία δυο ωρών μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, με κύριο θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16/10.

Τα πρώτα σχόλια από τον Λευκό Οίκο είναι ότι η συνομιλία ήταν «καλή και παραγωγική» και ότι σημειώθηκε «μεγάλη πρόοδος». Όπως αναφέρθηκε «Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συγκαλέσουν αρχικά συνάντηση συμβούλων σε υψηλό επίπεδο, με επικεφαλής από την αμερικανική πλευρά τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, την επόμενη εβδομάδα».

«Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε μια συμφωνημένη τοποθεσία, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον "άδοξο" πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τραμπ.

«Αφιερώσαμε επίσης πολύ χρόνο συζητώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών όταν τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία» προσέθεσε.



Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται ότι συνεχάρη τον Τραμπ για το «μεγάλο επίτευγμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ονειρευόταν εδώ και αιώνες».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social με ένα λιτό μήνυμα «Μιλάω τώρα με τον Πρόεδρο Πούτιν. Η συζήτηση συνεχίζεται, είναι μακροσκελής, και θα αναφέρω το περιεχόμενό της, όπως και ο Πρόεδρος Πούτιν, στο τέλος της».

Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι

Υπενθυμίζεται ότι, την Παρασκευή 17/10 είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να επιδιώξει μεγαλύτερη υποστήριξη στον πόλεμο που διεξάγει με την Ρωσία.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο Ζελένσκι αναμένεται να πιέσει τις ΗΠΑ να στείλουν πυραύλους Cruise Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των ρωσικών δυνάμεων. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να προμηθεύσει την Ουκρανία με όπλα εάν ο Πούτιν δεν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αυτή θα είναι η τρίτη επίσκεψη του Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον από τον Ιανουάριο.

Πότε συναντήθηκαν τελευταία φορά ο Πούτιν και ο Τραμπ

Η τελευταία φορά που οι πρόεδροι Τραμπ και Πούτιν συναντήθηκαν ήταν στη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

Η συνάντηση - η πρώτη τους από την επανεκλογή του Τραμπ - θεωρήθηκε ως ένα πιθανό βήμα προς την ειρήνη στην Ουκρανία με τους δυο ηγέτες να πραγματοποιούν μια μαραθώνια συνάντηση διάρκειας 2 ωρών και 45 λεπτών.