Σε φάση κτιριακής αναβάθμισης μπαίνει το Κέντρο Υγείας Κρανιδίου

Ξεκινούν οι εργασίες κτιριακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Κρανιδίου, ένα έργο που αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της δημοτικής αρχής Ερμιονίδας.

Ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, τονίζοντας πως πρόκειται για μια σημαντική επένδυση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Διαβάστε περισσότερα για τον Δήμο Ερμιονίδας, που αναγνωρίζοντας την ανάγκη για στελέχωση του Κέντρου Υγείας, κινητοποιήθηκε και εξασφάλισε με τη στήριξη χορηγών στέγη για τρεις αγροτικούς ιατρούς.