Σε γενικό συναγερμό το ΠΑΣΟΚ λόγω Τσίπρα - Έρχονται νέες προσχωρήσεις στελεχών

Στο ΠΑΣΟΚ έχουν το δικό τους στρατηγικό σχέδιο και αντίπαλός είναι η ΝΔ. Ωστόσο, αποτελεί κοινό μυστικό ότι η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα αυξάνει τους δείκτες εγρήγορσης και ετοιμότητας, καθώς η βούληση των επιτελών της Χαριλάου Τρικούπη είναι να βρίσκονται σταθερά αρκετά βήματα μπροστά από οποιαδήποτε κίνηση ή πρωτοβουλία του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα δύο εγχειρήματα είναι δεδομένο ότι θα απογειωθεί στο δρόμο προς τις εκλογές, ενώ το ρόλο τους στην δημιουργία δυναμικής και ρεύματος θα παίξουν τόσο οι δημοσκοπήσεις όσο και τα πρόσωπα που θα συστρατεύονται στην κάθε ξεχωριστή προσπάθεια.

Το ζήτημα του ανοίγματος του κόμματος σε ευρύτερα ακροατήρια και σε στελέχη που στο παρελθόν ανήκαν στο ΠΑΣΟΚ ή για πρώτη φορά συμπορεύονται μαζί του αποτελεί απόφαση ομόφωνα ψηφισμένη από τα όργανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ήδη το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και οι σχετικές ανακοινώσεις επιστροφών και προσχωρήσεων. Το γενικό πρόσταγμα της ιδιαίτερα κρίσιμης και καθοριστικής αυτής διαδικασίας έχει ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος με την εμπειρία και το σεβασμό που συγκεντρώνει στην ευρύτερη δημοκρατική παράταξη έχει καταφέρει μέχρι στιγμής απτά αποτελέσματα, που αφήνουν ικανοποιημένο το Νίκο Ανδρουλάκη.

Στην κατεύθυνση αυτή και καθώς τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα πήραν ημερομηνία για τις 26 Μαΐου, το ΠΑΣΟΚ -σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του FLASH- προχωρά μεθαύριο 21 του μήνα σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, η οποία θα συγκληθεί για δεύτερη φορά από την ίδρυσή της σε ολομέλεια.

Το κάλεσμα προγραμματίζεται για το μεσημέρι της Πέμπτης και θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα ανακοινωθεί η προσχώρηση ή συστράτευση με το ΠΑΣΟΚ περίπου 20 επιπλέον ονομάτων, οι οποίοι προέρχονται από διάφορους κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους όπως η αυτοδιοίκηση, το πανεπιστήμιο κ.α. Πάντοτε σε ισχύ παραμένει η διαδικασία ένταξης στο ΠΑΣΟΚ εν ενεργεία βουλευτών όπως η Νίνα Κασιμάτη και ο Ευάγγελος Αποστολάκης αλλά και η Θεοδώρα Τζάκρη (πλέον με μειωμένες πιθανότητες λόγω ορίου θητειών στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ), περιπτώσεις που χειρίζεται προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Ψηφοδέλτια και θετική ατζέντα

Στην Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν να επενδύουν σε μια προγραμματική ατζέντα μιας εν δυνάμει κυβέρνησης και στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για οκτώ παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια και την προστασία των πολιτών από τα funds και τους πλειστηριασμούς.

Αναφερόμενος χθες στον προγραμματισμό που κάνει το ΠΑΣΟΚ, ο γραμματέας του, Γιάννης Βαρδακαστάνης στάθηκε σε τρία σημεία, πρώτον, στη συγκρότηση ψηφοδελτίων, ώστε -όπως είχε αποκαλύψει ο FLASH- να είναι σε ποσοστό 70% έτοιμα στο τέλος Ιουνίου. Δεύτερον, στην κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού σε όλη την Ελλάδα και τρίτον, στην αμφίπλευρη διεύρυνση (Mega).

Έναντι του κόμματος Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι κάθε νέο κόμμα είναι καλοδεχούμενο και θα κριθεί πολιτικά. Σπεύδουν όμως να ξεκαθαρίσουν προκαταβολικά ότι δεν υπάρχει κενό στην Κεντροαριστερά, που όπως λέγεται σε διάφορους κύκλους «συνετέλεσε στην επιστροφή Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. «Υπάρχει ήδη η πολιτική δύναμη που διαθέτει ιδεολογική συγκρότηση, πολιτικό προσωπικό και προγραμματικό οπλοστάσιο και είναι το ΠΑΣΟΚ», τόνισε (ΕΡΤnews) ο Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι «αν πράγματι υπήρχε κενό, δεν θα παρακαλούσε η Νέα Δημοκρατία να κάνει ο κόμμα ο κ. Τσίπρας».