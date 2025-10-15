Σε γραμμή Τραμπ ο Νετανιάχου: «Αν δεν αφοπλιστεί μόνη της η Χαμάς, θα το κάνουμε εμείς»

Σκληρή γραμμή σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς υπέδειξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου την ίδια ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη φάση του σχεδίου που συμφώνησαν η ισλαμική οργάνωση και το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός στην περιοχή της Γάζας.

«Συμφωνήσαμε να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη» με το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, που έχει εγκριθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ και της Χαμάς, ενώ ο Ισραηλινός πρόεδρος υπογράμμισε, στο πλαίσιο συνέντευξής του στο CBS News, πως «η Χαμάς πρέπει πρώτα να παραδώσει τα όπλα της».

Ο Νετανιάχου εξήγησε πως η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και η Γάζα να αποστρατιωτικοποιηθεί. «πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν εργοστάσια όπλων μέσα στη Γάζα και ότι δεν γίνεται λαθρεμπόριο όπλων προς τη Γάζα. Αυτή είναι η αποστρατιωτικοποίηση», είπε χαρακτηριστικά.



«Συμφωνήσαμε, ας ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος και τώρα ας δώσουμε μια ευκαιρία να γίνει το δεύτερο», δήλωσε ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι η ισλαμική οργάνωση θα παραδώσει ειρηνικά τα όπλα της, φέρνοντας ξανά στη συζήτηση την απειλή που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη (14/10) ότι διαφορετικά «θα επικρατήσει χάος».