Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Επέστρεψαν πάνω από μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι σε 24 ώρες

Περισσότεροι από 500.000 Παλαιστίνιοι έχουν επιστρέψει στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, που τέθηκε σε ισχύ το μεσημέρι της Παρασκευής (12.00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τον Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπο της Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, «πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους» μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Η οργάνωση, που υπάγεται στη Χαμάς, αναφέρει ότι μεγάλα τμήματα της περιοχής παραμένουν κατεστραμμένα και χωρίς υποδομές, μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Φωτ.: Reuters

Προειδοποιήσεις από τον ισραηλινό στρατό

Παρά την κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις βόρειες περιοχές της Γάζας, προειδοποιώντας ότι παραμένουν επικίνδυνες λόγω ναρκών, συντριμμιών και στρατιωτικής παρουσίας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να διατηρούν θέσεις σε ορισμένα σημεία του θύλακα, με το Τελ Αβίβ να υποστηρίζει ότι η αποχώρησή τους θα γίνει σταδιακά, σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Φωτ.: Reuters

Σε εξέλιξη η προετοιμασία για την ανταλλαγή ομήρων

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές σωφρονιστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν συγκεντρώσει τους κρατούμενους που πρόκειται να αποφυλακιστούν στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής με τη Χαμάς.

Οι κρατούμενοι έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Οφέρ (στη Δυτική Όχθη) και Κτζιότ (στο νότιο Ισραήλ), «εν αναμονή των οδηγιών από τις πολιτικές αρχές και της έναρξης των επιχειρήσεων για την επιστροφή των ομήρων», σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Βάσει της συμφωνίας, 48 όμηροι ή σοροί ομήρων αναμένεται να επιστραφούν στο Ισραήλ έως τη Δευτέρα, ενώ σε αντάλλαγμα το Ισραήλ θα αποφυλακίσει 250 κρατούμενους για λόγους ασφαλείας και 1.700 Παλαιστινίους που συνελήφθησαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023.

Φωτ.: Reuters

«Δεν θα υπάρξει ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στη Γάζα»

Ο νέος επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ανακοίνωσε ότι επισκέφθηκε τη Γάζα για συνομιλίες σχετικά με τη σταθεροποίηση της κατάστασης και τη δημιουργία ενός πολιτικο-στρατιωτικού συντονιστικού κέντρου υπό την εποπτεία των ΗΠΑ.

Ο Κούπερ ξεκαθάρισε ότι «δεν θα υπάρξει ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στη Γάζα», διευκρινίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περιοριστούν σε συντονιστικό και επιβλεπτικό ρόλο.

Μία πρώτη ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτικών αναμένεται να μεταβεί στο Ισραήλ, προκειμένου να συνδράμει στην παρακολούθηση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ.

«Οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για την παγίωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή», έγραψε ο Κούπερ στο Twitter, υπογραμμίζοντας πως η αποστολή αυτή «θα πραγματοποιηθεί χωρίς φυσική παρουσία στρατευμάτων στη Γάζα».