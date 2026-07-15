Σε ισχύ ο αποκλεισμός του Ιράν, νέα πλήγματα - Ο Τραμπ απειλεί: «Θα συνεχίσουμε μέχρι να πω φτάνει»

Η ένταση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν για τέταρτη διαδοχική νύχτα τις αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, η απόφαση του Ιράν να διατηρήσει κλειστά τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ εντείνει τις ανησυχίες για τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.



Νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών



Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο, επτάωρο κύμα επιχειρήσεων εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, κυρίως κοντά στα Στενά του Ορμούζ και σε παράκτιες περιοχές.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο στόχαστρο βρέθηκαν εγκαταστάσεις με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ναυτικές υποδομές και συστήματα παράκτιας άμυνας, με στόχο –όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον– να περιοριστεί περαιτέρω η δυνατότητα της Τεχεράνης να απειλεί τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα.

Looks US decided to finish the job



After fresh attack by Iran in Bahrain & Kuwait, the US forces launched an intense wave of airstrikes not limited to Southern Iran but across the Iran. Over 50 fighter jets are conducting series of airstrikes against IRGC. (Developing Report) pic.twitter.com/sUZDsS3bsX — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) July 14, 2026





Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ επανέφεραν σε ισχύ τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο, κίνηση που αυξάνει ακόμη περισσότερο την πίεση προς την ιρανική πλευρά.

CENTCOM: Το Ιράν βάζει στο στόχαστρο αμάχους



Οι επιθέσεις του Ιράν κατά εμπορικών πλοίων είχαν ως αποτέλεσμα απώλειες αμάχων, επισημαίνει ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Κούπερ.



Όπως αναφέρει: «Την τελευταία εβδομάδα, το Ιράν σκόπιμα έβαλε στο στόχαστρο πολίτες στην περιοχή και επιτέθηκε σε επτά εμπορικά πλοία με αποτέλεσμα πάνω από 10 μέλη των πληρωμάτων να σκοτωθούν, να τραυματιστούν ή να είναι αγνοούμενα. Οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες πυραύλους και drone κατά γειτονικών χωρών του Περσικού Κόλπου».

Το τελεσίγραφο Τραμπ προς την Τεχεράνη



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ενταθούν εάν το Ιράν δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.



Σε συνέντευξή του στο Fox News δήλωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να πλήξουν ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και στη συνέχεια γέφυρες στρατηγικής σημασίας.



«Τα πράγματα θα πάνε πραγματικά άσχημα γι' αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως οι βομβαρδισμοί «θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί».

Μπέσεντ: Νέες οικονομικές κυρώσεις στο Ιράν

Εξάλλου το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις σε «πολλα πορτοφόλια που συνδέονται με την κεντρική τράπεζα του Ιράν».

«Το Υπουργείο Εξωτερικών δεσμεύεται να διαταράξει και να υποβαθμίσει τις παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Σήμερα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε πολλά πορτοφόλια που συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, με αποτέλεσμα το πάγωμα ποσού άνω των 130 εκατομμυρίων δολαρίων», έγραψε ο Μπέσεντ στο Χ.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε επιθετικά τα χρήματα και να στερούμε από το ιρανικό καθεστώς την πρόσβαση στα έσοδα των παράνομων σχεδίων του».

Η απάντηση του Ιράν με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις



Η Τεχεράνη αντέδρασε άμεσα, ανακοινώνοντας επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε τρεις χώρες της Μέσης Ανατολής.





Σύμφωνα με τις ιρανικές ανακοινώσεις:

Στην Ιορδανία χρησιμοποιήθηκαν drones εναντίον της βάσης Αλ Αζράκ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά αεροσκάφη F/A-18.



χρησιμοποιήθηκαν drones εναντίον της βάσης Αλ Αζράκ, όπου σταθμεύουν αμερικανικά αεροσκάφη F/A-18. Στο Κουβέιτ στοχοποιήθηκε κέντρο επιμελητείας στη βάση Μίνα Αμπντάλα.



στοχοποιήθηκε κέντρο επιμελητείας στη βάση Μίνα Αμπντάλα. Στο Μπαχρέιν οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίθεση σε εγκαταστάσεις του αμερικανικού 5ου Στόλου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν απώλειες.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά



Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου σταματήσουν οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Οι επιχειρήσεις αντιποίνων (...) θα συνεχιστούν, και το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ωσότου οι ΗΠΑ βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση.



«Ο εχθρός (...) πρέπει επίσης να αναμένει το κλείσιμο κι άλλων οδών εξαγωγών πετρελαίου και αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και συμμάχων τους», προστίθεται.



«Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους, είτε σε κανέναν», τονίζεται στο κείμενο.



Το συγκεκριμένο πέρασμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτού μεταφέρεται μεγάλο ποσοστό του διεθνούς εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στις παγκόσμιες μεταφορές.

Reuters

Οι διπλωματικές προσπάθειες δοκιμάζονται



Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση θέτει υπό σοβαρή αμφισβήτηση τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης που είχαν ξεκινήσει μετά την κατάπαυση του πυρός του Απριλίου και το πρωτόκολλο κατανόησης που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο.



Οι συνεχείς επιθέσεις και από τις δύο πλευρές δημιουργούν ένα ιδιαίτερα εύθραυστο περιβάλλον, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι οι πιθανότητες επιστροφής σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μειώνονται όσο εντείνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι τιμές του πετρελαίου καλπάζουν

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται νωρίς την Τετάρτη, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό σε όλα τα ιρανικά λιμάνια και το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα σε αμερικανικές υποδομές στην περιοχή.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 1,46 δολάρια ή 1,72% στα 86,19 δολάρια το βαρέλι στις 00:29 GMT, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 1,11 δολάρια ή 1,4% στα 80,40 δολάρια το βαρέλι.

«Μια νέα φάση του πολέμου»



Όπως επισημαίνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς και ειδικός σε θέματα Ιράν, Βαλί Νασρ, η σύγκρουση έχει πλέον μετατραπεί σε μια αναμέτρηση διαπραγματευτικής ισχύος.



Σύμφωνα με την εκτίμησή του, το Ιράν επιχειρεί να διατηρήσει το στρατηγικό του πλεονέκτημα μέσω του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αποδυναμώσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης χωρίς να μπορούν να επιβάλουν μονομερώς τους όρους τους.



Η εξέλιξη του πολέμου αναμένεται να εξαρτηθεί τόσο από την ικανότητα του Ιράν να ανασυγκροτήσει τις πυραυλικές και αμυντικές του δυνάμεις όσο και από τη δυνατότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσουν την ένταση των επιχειρήσεών τους, σε μια αντιπαράθεση που εξακολουθεί να απειλεί τη σταθερότητα ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.