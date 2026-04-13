Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν: «Αναχαίτιση, εκτροπή, κατάσχεση» για τα πλοία χωρίς άδεια

Σε ισχύ έχει τεθεί - επισήμως - από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας) η απόφαση του προέδρου Τραμπ για τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν - μια απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις στους κόλπους της Ευρώπης και φέρνει ένα νέο ρήγμα στο ΝΑΤΟ.

Ο αποκλεισμός όπως έχει διευκρινιστεί από την αμερικανική διοίκηση, σύμφωνα με έγγραφο της που εξασφάλισε το Reuters, αφορά:

Κάθε πλοίο ανεξαρτήτως σημαίας

Ολόκληρη την ακτογραμμή του Ιράν

Εξαιρούνται πλοία που μεταφέρουν τρόφιμα ή ιατρική και φαρμακευτική βοήθεια

Οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να «σπάσει» τον αποκλεισμό απειλείται με «αναχαίτιση, εκτροπή ή κατάσχεση» σύμφωνα με τους Αμερικανούς.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει πως δεν θα λυγίσει απέναντι στις απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν προειδοποιήσει ότι όποιο στρατιωτικό πλοίο προσεγγίσει τα Στενά του Ορμούζ «θα αντιμετωπιστεί σκληρά και αποφασιστικά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από την κατάρρευση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ δήλωσε πως δεν τον ενδιαφέρει εάν οι ιρανοί θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τις τελευταίες ώρες άνοιξε «μέτωπο» με τον αμερικανό ποντίφικα Πάπα Λέοντα με αφορμή τις δηλώσεις του κατά του πολέμου.

BREAKING: U.S. Navy begins blockade of Iranian ports in the Strait of Hormuz, as of 10am ET. | @AmericaNewsroom @DanaPerino pic.twitter.com/CwlwYTZPqb — Fox News (@FoxNews) April 13, 2026

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) για την έναρξη ναυτικού αποκλεισμού στην περιοχή του Κόλπου από τις δυνάμεις των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση με τον χαρακτηρισμό «εξαιρετικά επείγουσα» και καλεί τους πλοιάρχους και τις εταιρείες διαχείρισης να προετοιμαστούν για ριζικές αλλαγές στα δεδομένα της ναυσιπλοΐας, καθώς η ένταση στην περιοχή αγγίζει το σημείο μηδέν.

Σύμφωνα με το σημείωμα προς τους ναυτικούς, όλα τα πλοία που πλέουν στον Αραβικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα ανατολικά του Στενού του Ορμούζ, πρέπει να αναμένουν έντονη στρατιωτική παρουσία και το ενδεχόμενο αναχαιτίσεων για έλεγχο.

Η UKMTO ξεκαθαρίζει ότι οι περιορισμοί πρόσβασης θα εφαρμοστούν «χωρίς διάκριση» σε πλοία οποιασδήποτε σημαίας που σχετίζονται με:

Ιρανικά λιμάνια.

Τερματικούς σταθμούς πετρελαίου.

Παράκτιες εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

Δείτε που βρίσκονται τα ιρανικά λιμάνια στην περιοχή του Κόλπου

Με τις συνέπειες της απόφασης Τραμπ να είναι ακόμα αβέβαιες, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του BBC για τη ζωτικής σημασίας περιοχή από την οποία περνά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Συνολικά το 86% του πετρελαίου που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ καταλήγει σε χώρες της Ασίας με τους αναλυτικές να προειδοποιούν ότι σε κάθε περίπτωση η αναταραχή θα προκαλέσει μεγαλύτερες επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές

Αποστάσεις από τους Ευρωπαίους

Το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν υποστηρίζει» τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα (13/4) ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, επιμένοντας ότι η χώρα του δεν θα «εμπλακεί» στον πόλεμο του Ιράν. Αυτό συνέβη καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνδιοργανώσουν, τις επόμενες ημέρες, μια διάσκεψη με στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μακρόν δεν έχει αποκλείσει ρητά την εμπλοκή της Γαλλίας στον αμερικανικό αποκλεισμό, αλλά δήλωσε ότι η σχεδιαζόμενη διάσκεψη θα δημιουργήσει μια «ειρηνική πολυεθνική» και «αυστηρά αμυντική» αποστολή, «ξεχωριστή από τις εμπόλεμες πλευρές».

Από την πλευρά του ο Στάρμερ δήλωσε στο Radio 5 Live του BBC τη Δευτέρα: «Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό και όλη την κινητοποίηση... Δεν θα επεκταθώ σε επιχειρησιακά ζητήματα, αλλά έχουμε αυτή την ικανότητα - η οποία επικεντρώνεται, από την άποψή μας, στο πλήρες άνοιγμα του Πορθμού». «Αυτό που κάνουμε τις τελευταίες εβδομάδες - και αυτό ήταν μέρος αυτών που συζητούσα με τα κράτη του Κόλπου την περασμένη εβδομάδα - είναι να φέρνουμε τις χώρες κοντά για να διατηρήσουν το στενό ανοιχτό, όχι κλειστό».

Το Βερολίνο έχει αποκλείσει στρατιωτική εμπλοκή

Η Γερμανία άφησε επίσης να εννοηθεί ότι δεν συμμετέχει στον αποκλεισμό, με κυβερνητικές πηγές να δηλώνουν στο CNBC τη Δευτέρα ότι τα σχόλια του Τραμπ ήταν «μια αόριστη δήλωση που δεν βασίζεται σε κανένα νέο γεγονός». Το Βερολίνο έχει επανειλημμένα αποκλείσει οποιαδήποτε στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμος στο Ιράν και η κυβέρνηση επανέλαβε αυτή τη θέση τη Δευτέρα, δηλώνοντας: «Τις τελευταίες ημέρες, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει σχολιάσει επανειλημμένα σχετικά με την πιθανή συμμετοχή και τους όρους για αυτήν. Αυτές οι δηλώσεις εξακολουθούν να ισχύουν».

Η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα για την απειλή Τραμπ, δηλώνοντας ότι η συγκεκριμένη πρόταση «δεν βγάζει νόημα».



Από την πλευρά της η Κίνα απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι η διατήρηση των Στενών του Ορμούζ ανοιχτού εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον της διεθνούς κοινότητας.



Η ASEAN, η ένωση 11 χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας - πολλές εκ των οποίων εξαρτώνται ενεργειακά από τη Μέση Ανατολή - ζήτησε την «πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός», με παράλληλη διασφάλιση της θαλάσσιας ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και των αερομεταφορών.

Η κίνηση αυτή ανακοινώθηκε μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης το Σαββατοκύριακο να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Νετανιάχου υπέρ του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε σήμερα τη στήριξή του στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως βρίσκεται σε στενό συντονισμό για το θέμα με τις ΗΠΑ.



«Το Ιράν παραβίασε τους κανόνες (των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν), ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να επιβάλει έναν ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. «Στηρίζουμε βεβαίως αυτήν τη σθεναρή θέση και βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό με τις ΗΠΑ».



Επιπλέον, ο Νετανιάχου είπε σήμερα πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς του τηλεφώνησε την Κυριακή, αφού αναχώρησε από το Ισλαμαμπάντ, για να τον ενημερώσει σχετικά με τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου με το Ιράν, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν επετεύχθη συμφωνία.