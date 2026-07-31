Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο - Τι θα γίνει με τα δρομολόγια του Σαββάτου

Παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, την ώρα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Οι λιμενικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών, ενώ οι οριστικές αποφάσεις για το αν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια του Σαββάτου αναμένεται να ληφθούν αργά το βράδυ.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ERTNews, ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος, Θεοφάνης Μπαλατσούκας, επισήμανε ότι το συγκεκριμένο τριήμερο καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση από την Αττική προς τα νησιά.



Όπως ανέφερε, «Δεν εκτελούνται καθόλου δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας και του Λαυρίου και αναμένουμε και τα νεότερα δελτία καιρού, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή για τον Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, συνιστούμε στους επιβάτες (γιατί ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση σε αυτό), οπότε θα πρέπει να επικοινωνούν τόσο με την ακτοπλοϊκή εταιρεία, όσο και με τις λιμενικές αρχές».

Τι θα γίνει με τα δρομολόγια του Σαββάτου

Αναφερόμενος στις προβλέψεις για το Σάββατο, σημείωσε ότι «Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο περιμένουμε. Εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε έξι ώρες. Μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν φαίνονται καλά, ειδικά για τη Ραφήνα και το Λαύριο. Δεν πρόκειται να εκτελεστούν δρομολόγια».

Ο κ. Μπαλατσούκας υπογράμμισε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν αργότερα μέσα στην ημέρα, καλώντας το επιβατικό κοινό να δείξει υπομονή και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Όπως είπε, «Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, με σιγουριά. Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή. Όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας. Να υπάρξει μία συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών αρχών, να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι μία ώρα τουλάχιστον μιάμιση και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Να ακολουθούμε λοιπόν, τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου. Και όσον αφορά δικαιώματα επιβατών για καθυστερήσεις και θέματα γενικότερα με το ταξίδι τους, υπάρχει και ενημερωτική σελίδα στο Υπουργείο μας με τα δικαιώματα των επιβατών και θα πρέπει επίσης σε οποιοδήποτε παράπονο ή οτιδήποτε να επικοινωνούν και με την ακτοπλοϊκή εταιρεία και με την Λιμενική Αρχή».