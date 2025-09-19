Σε ισχύ το απαγορευτικό: Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται - Τι ισχύει για το Σάββατο (20/9)

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου που είχε ανακοινωθεί από το πρωί της Παρασκευής (19/9) λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν ταχύτητες 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιήσουν τα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα προς το παρόν μέχρι να γίνει επαναξιολόγηση των καιρικών συνθηκών. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρωνικού στα οποία οι ταξιδιώτες μπορούν να πάνε κανονικά.

Επιπλέον, δεμένα παραμένουν τα πλοία και από το λιμάνι της Ραφήνας, με εξαίρεση τα δρομολόγια για το Μαρμάρι, που διεξάγονται χωρίς κανένα πρόβλημα.

Στο λιμάνι του Λαυρίου, επίσης τα πλοία δεν μπορούν να αποχωρήσουν, εκτός εκείνων που εκτελούν τα δρομολόγια προς την Κέα.

Δείτε αναλυτικά τι ισχύει με τα δρομολόγια στο λιμάνι του Πειραιά:

Για την Παρασκευή (19/9):

Λιμενικό Σώμα

Για το Σάββατο (20/9):