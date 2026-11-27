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Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία στη Θεσπρωτία, με τα Σύβοτα και την Πλαταριά να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ, η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί έως και την Κυριακή, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Ενδεικτική της κατάστασης στη Θεσπρωτία είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία μέχρι λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα είχε δεχθεί 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας. Από αυτές, οι 145 αφορούσαν αντλήσεις υδάτων, με τα συνεργεία να παρεμβαίνουν σε 10 περιπτώσεις, ενώ πέντε κλήσεις αφορούσαν μεταφορές ατόμων. Τρεις ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν από τις κατοικίες τους σε ασφαλές σημείο.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες

Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας είναι οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες και οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι. Τα έντονα φαινόμενα που έχουν ήδη ξεκινήσει θα επεκταθούν το Σάββατο σε περισσότερες περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ την Κυριακή το επίκεντρο θα μετατοπιστεί στα ανατολικά και νότια.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, η Κυριακή θα χαρακτηριστεί από ισχυρές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Παράλληλα, ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι στα ανατολικά, φτάνοντας τα 9 μποφόρ.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν μέσα στο τριήμερο

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Παρασκευή (27/11): Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Σάββατο (28/11): Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το βράδυ τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως την Πιερία, καθώς και την ανατολική Θεσσαλία.

Κυριακή (29/11): Αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. Σταδιακά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Την Κυριακή, στα ανατολικά τμήματα της χώρας, θα πνέουν επίσης πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης έως 9 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα, Παρασκευή (27/11)

Νεφώσεις με βροχές αναμένονται σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στο Ιόνιο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ήπειρο, το βόρειο Ιόνιο και τη Δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα κεντρικά τμήματα.

Παράλληλα, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί:

Στη βόρεια Ελλάδα από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου και στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 12 βαθμούς.

Στην κεντρική και νότια Ελλάδα από 9 έως 18 βαθμούς.

Στη δυτική Ελλάδα από 13 έως 18 βαθμούς.

Στις Κυκλάδες από 14 έως 19 βαθμούς και στην Κρήτη έως 21 βαθμούς.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από 11 έως 19 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, έντασης 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Τι καιρό θα κάνει στην Αττική

Νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια του νομού θα είναι κατά 3 έως 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, έντασης 3 έως 4 μποφόρ.

Η πρόγνωση του καιρού για τη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βαθμιαία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, από μεταβλητές διευθύνσεις, και πρόσκαιρα ανατολικοί, έντασης έως 4 μποφόρ.