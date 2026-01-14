Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αλεξανδρούπολη μετά τον ανεμοστρόβιλο - Στους 220 οι πληγέντες

Αίτημα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για κήρυξη κατάστασης έκτακτης κατέθεσε η δημοτική Αρχή της Αλεξανδρούπολης μετά τον σαρωτικό ανεμοστρόβιλο που χτύπησε την πόλη το περασμένο Σάββατο 10/01.

Το αίτημα υποβλήθηκε την Κυριακή 11/01 με τη σχετική απόφαση να υπογράφεται την Τρίτη 13/01 από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαο Παπαευσταθίου.

Από την σφοδρότητα του καιρικού φαινομένου, οι πληγέντες που δήλωσαν ζημιές από τον τυφώνα και μέχρι τώρα είναι συνολικά 220. Συγκεκριμένα, πρόκειται για αιτήσεις για 141 σπίτια και 87 επιχειρήσεις διαφόρων ειδών.

Για τα σπίτια οι δηλώσεις ζημιών υποβάλλονται στον δήμο Αλεξανδρούπολης και για τις επιχειρήσεις στην Αντιπεριφέρεια Έβρου. Για τις καταστροφές σε οχήματα γίνεται η δήλωση στις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά θα πρέπει να πάρουν οι ιδιοκτήτες έγγραφο από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, η απόφαση που ισχύει αναδρομικά από την ημέρα εκδήλωσης των φαινομένων, δηλαδή Σάββατο 10 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει για τρεις μήνες, έως και τις 10 Απριλίου 2026.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μετά την απόφαση αυτή θα μπορεί να προχωρήσει στην αποκατάσταση των ζημιών και όποιες άλλες ενέργειες απαιτηθούν, χωρίς τις γνωστές γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν έργα ή παρεμβάσεις. Παράλληλα θα εξασφαλίσει κρατική επιχορήγηση για την αποκατάσταση των υποδομών του οι οποίες έχουν πληγεί από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα.

Η ένταση των φαινομένων ήταν τέτοια που μετέτρεψε την πόλη σε ένα σκηνικό «αποκάλυψης». Στα πάρκα και στους κεντρικούς δρόμους, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, καθώς δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν από την ορμή του αέρα, πέφτοντας πάνω σε πεζοδρόμια και δρόμους.

Η μανία των ανέμων δεν σταμάτησε εκεί, αφού στο διάβα τους παρέσυραν και αναποδογύρισαν δίκυκλα, ενώ ακόμα και επαγγελματικά ψυγεία έξω από καταστήματα βρέθηκαν σπασμένα στο έδαφος. Δεκάδες κάδοι απορριμμάτων αναποδογύρισαν και παρασύρθηκαν για αρκετά μέτρα, σκορπίζοντας απορρίμματα στους δρόμους.