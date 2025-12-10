Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ναυπλιέων μετά τις πλημμύρες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε επισήμως ο Δήμος Ναυπλιέων, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025, αφήνοντας πίσω τους σημαντικές ζημιές και εκατοντάδες νοικοκυριά σε απόγνωση. Η ανακοίνωση έγινε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δημάρχου Ναυπλιέων, Δημητρίου Ορφανού, στο πλαίσιο της ανάγκης για άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής.

Διαβάστε περισσότερα για την απόφαση που ισχύει αναδρομικά από την ημέρα εκδήλωσης των φαινομένων, ώστε να διευκολυνθεί η κινητοποίηση πόρων και η ενεργοποίηση μέτρων ανακούφισης για τους πληγέντες.