Μόνο καλό δεν είναι το κλίμα στις τάξεις της Ουτρέχτης, καθώς γνώρισε την τρίτη διαδοχική της ήττα, αυτή τη φορά με 3-2 από την Καμπούρ στην έδρα της, με αποτέλεσμα να παραμείνει στην 15η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η ομάδα του Βασίλη Μπάρκα, αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς αμέσως μετά την λήξη του αγώνα, με την ένταση να κορυφώνεται όταν εκείνοι πέταξαν καπνογόνο στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας την προσωρινή διακοπή της αναμέτρησης.

Μάλιστα, η νέα ήττα αποτέλεσε το τελευταίο επεισόδιο μιας δύσκολης περιόδου για την ομάδα του πρώην τερματοφύλακα της ΑΕΚ, με τη διοίκηση να προχωρά σε δραστικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής (22/11) έγινε γνωστή η απομάκρυνση του Άντονι Κορέια από την τεχνική ηγεσία, με τον Ολλανδό προπονητή να πληρώνει το τίμημα των συνεχόμενων αρνητικών αποτελεσμάτων.

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