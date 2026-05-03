Σε κατάσταση συναγερμού η Βρετανία - Τι σημαίνει η αναβάθμιση της απειλής για τρομοκρατική επίθεση

Σε επίπεδο αυξημένης επιφυλακής περνά πλέον η Μεγάλη Βρετανία, καθώς οι Αρχές αναβάθμισαν την απειλή για τρομοκρατική επίθεση από «Σημαντική» σε «Σοβαρή» (Severe), σηματοδοτώντας ότι ένα χτύπημα θεωρείται πλέον «πολύ πιθανό».

Η απόφαση έρχεται στον απόηχο της αιματηρής επίθεσης στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν, όπου 45χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι τραυματίζοντας δύο άτομα, ηλικίας 76 και 34 ετών, σε περιστατικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία στις αρχές ασφαλείας.

Παρότι το συγκεκριμένο περιστατικό λειτούργησε καταλυτικά, οι αρχές επισημαίνουν ότι η αναβάθμιση της απειλής δεν βασίζεται αποκλειστικά σε αυτό. Αντιθέτως, προκύπτει από συνδυασμό παραγόντων, όπως η δράση εξτρεμιστικών ομάδων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αλλά και η ευρύτερη γεωπολιτική αστάθεια που επηρεάζει άμεσα το περιβάλλον ασφάλειας.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από το Κοινό Κέντρο Ανάλυσης Τρομοκρατίας (JTAC), σε στενή συνεργασία με την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας MI5, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες από διεθνείς και εγχώριες υπηρεσίες ασφαλείας. Οι βαθμίδες απειλής δεν έχουν σταθερή διάρκεια και μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα

Η μετάβαση στο επίπεδο «Σοβαρή» δεν σημαίνει ότι επίθεση είναι βέβαιη, αλλά ότι θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή. Στην πράξη, αυτό οδηγεί σε αυξημένη αστυνομική παρουσία σε κεντρικά σημεία, μέσα μεταφοράς και χώρους μαζικής συνάθροισης.

Παράλληλα, ενισχύονται οι έλεγχοι σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και κρίσιμες υποδομές, με τις αρχές να ζητούν από τους πολίτες αυξημένη επαγρύπνηση χωρίς όμως να αλλάξουν δραστικά την καθημερινότητά τους.

Οι πέντε βαθμίδες απειλής

Το σύστημα αξιολόγησης στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνει πέντε επίπεδα:

Χαμηλή (Low): η επίθεση θεωρείται πολύ απίθανη

Μέτρια (Moderate): υπάρχει πιθανότητα, αλλά όχι ισχυρή

Σημαντική (Substantial): μια επίθεση θεωρείται πιθανή

Σοβαρή (Severe): μια επίθεση θεωρείται πολύ πιθανή

Κρίσιμη (Critical): αναμένεται άμεσα επίθεση

Οι αρχές ασφαλείας υπογραμμίζουν ότι, παρά την αναβάθμιση, δεν συντρέχει λόγος πανικού, αλλά συνιστάται εγρήγορση, καθώς το επίπεδο απειλής αντανακλά τη συνολική εικόνα κινδύνου σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αστάθειας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ