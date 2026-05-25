Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης παραμένει η Λέρος εξαιτίας της λειψυδρίας

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας θα παραμείνει για ακόμη τρεις μήνες η Λέρος, καθώς συνεχίζεται η πίεση στα υδάτινα αποθέματα του νησιού και η ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση για την παράταση του Καθεστώτος Έκτακτης Ανάγκης, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να συνεχιστούν με ταχύτερους ρυθμούς οι διαδικασίες υλοποίησης έργων που στοχεύουν στην ενίσχυση των αποθεμάτων νερού και στη βελτίωση της υδροδότησης του νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι η Λέρος, μαζί με την Αττική και την Πάτμος, είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας τον Νοέμβριο του 2025, με στόχο να «ξεκλειδώσουν» κρίσιμες διαδικασίες και να επισπευσθούν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της υδατικής κρίσης.