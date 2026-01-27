Σε καθεστώς επιτήρησης το WhatsApp από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Τι αλλάζει για την προστασία χρηστών

Με περισσότερους από 51 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εφαρμογή επικοινωνίας της Meta WhatsApp χαρακτηρίζεται πλέον ως μια πολύ μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα, γεγονός που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει ένα νέο επίπεδο κανονιστικού ελέγχου.

Το WhatsApp έχει επίσημα χαρακτηριστεί ως «Πολύ Μεγάλη Διαδικτυακή Πλατφόρμα» (VLOP) βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) της ΕΕ, ένας χαρακτηρισμός που υποβάλλει την πλατφόρμα στις αυστηρότερες υποχρεώσεις του μπλοκ για την προστασία των χρηστών της.

Τι ορίζουν οι νέοι ευρωπαϊκή κανόνες

Η κίνηση αυτή, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, σημαίνει ότι το WhatsApp θα πρέπει να αποτρέπει ενεργά την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, προστατεύοντας παράλληλα την ψυχική υγεία των χρηστών, ιδίως των νεότερων σε ηλικία.

Τα μέτρα θα ισχύουν μόνο για τα κανάλια WhatsApp, μια λειτουργία που χρησιμοποιείται συνήθως από μάρκες και μεγάλους οργανισμούς ή άτομα για να απευθυνθούν σε ένα ευρύτερο κοινό από μια απλή ομάδα. Τα προσωπικά μηνύματα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής.

«Τα κανάλια του WhatsApp συνεχίζουν να αναπτύσσονται στην Ευρώπη και παγκοσμίως», δήλωσε εκπρόσωπος του WhatsApp στο Euronews. «Καθώς αυτή η επέκταση συνεχίζεται, παραμένουμε αφοσιωμένοι στην εξέλιξη των μέτρων ασφάλειας και ακεραιότητας στην περιοχή, διασφαλίζοντας ότι ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές κανονιστικές προσδοκίες και τη συνεχή μας ευθύνη απέναντι στους χρήστες».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί την πλατφόρμα και τις λειτουργίες της πιο στενά από ποτέ – και εάν διαπιστωθεί ότι η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων παραβιάζει τις απαιτήσεις της DSA, η Επιτροπή θα μπορούσε να επιβάλει πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Πού εφαρμόζονται τα μέτρα

Τα μέτρα εφαρμόζονται στα λεγόμενα VLOP, δηλαδή σε εκείνα με περισσότερους από 45 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες στην ΕΕ - περίπου το 10% του πληθυσμού της ΕΕ. Το WhatsApp διαθέτει σήμερα έναν μηνιαίο μέσο όρο 51,7 εκατομμυρίων χρηστών

Επίσης, ως VLOP ταξινομούνται οι πλατφόρμες που ανήκουν στο Meta, το Instagram και το Facebook, μαζί με το YouTube, το LinkedIn, το Snapchat, το Shein, η Wikipedia και πολυάριθμες πορνογραφικές ιστοσελίδες.

Το Facebook και το Instagram αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενες έρευνες της Επιτροπής σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των απαιτήσεων της DSA για την προστασία των ανηλίκων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης ξεκινήσει έρευνα βάσει του Νόμου περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA) στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X σχετικά με την ενσωματωμένη λειτουργία «spicy mode» του chatbot Grok, η οποία επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν μη συναινετικές σεξουαλικά άσεμνες εικόνες πραγματικών ατόμων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.