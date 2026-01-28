Σε κλίμα πένθους το ελληνικό ποδόσφαιρο: Αναβολές αγώνων με απόφαση της ΕΠΟ

Το ελληνικό ποδόσφαιρο μπήκε σε κατάσταση πένθους, μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους στον ευρωπαϊκό αγώνα με τη Λιόν. Η είδηση προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα, με την ΕΠΟ να προχωρά άμεσα σε αναβολή των προγραμματισμένων αγώνων της Τετάρτης (28/01/2026), ως ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα.



Η απόφαση αφορά ένα ευρύ φάσμα διοργανώσεων, με συνολικά περισσότερους από δέκα αγώνες να μην διεξάγονται. Συγκεκριμένα, δεν πραγματοποιούνται οι τρεις αναμετρήσεις του Κυπέλλου Γυναικών, καθώς και έξι παιχνίδια των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Κ14 και Κ16. Παράλληλα, αναστέλλεται ολόκληρη η αγωνιστική δράση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων Κορασίδων Κ-15.



Επιπλέον, αναβάλλεται και ο αγώνας Κυπέλλου Ερασιτεχνών ανάμεσα στον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου και τον Ηρακλή Λάρισας, με μοναδική εξαίρεση το παιχνίδι Απόλλων Καλυθιών - Γιούχτας, το οποίο διεξάγεται κανονικά. Οι νέες ημερομηνίες των αναβληθέντων αγώνων θα καθοριστούν το επόμενο διάστημα από τις αρμόδιες επιτροπές της ΕΠΟ.

Αναβάλλονται: