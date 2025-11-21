Σε κλίμα συγκίνησης η έπαρση της ελληνικής σημαίας για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Συγκίνηση και υπερηφάνεια το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025 στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, εκεί όπου έγινε η έπαρση της ελληνικής σημαίας για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, συνοδεία του αγήματος της Προεδρικής Φρουράς.



Η απόδοση τιμών ξεκίνησε με το εμβατήριο που έπαιξε το Τμήμα Μουσικής του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, με τη σημαία να κυματίζει αγέρωχα στον ιστό της.

Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης παραβρέθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς του ΓΕΣ, του ΓΕΑ και του ΓΕΝ.

Στις 11 το πρωί θα γίνει η επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στις 11:40 θα κατατεθούν στεφάνια στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.



Αμέσως μετά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα μεταβεί στον σταθμό του Μετρό του Συντάγματος, όπου στο πλαίσιο της εξωστρέφειας των Ενόπλων Δυνάμεων, διεξάγονται εκδηλώσεις στη διακλαδική Έκθεση.