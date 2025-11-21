Σε κλίμα συγκίνησης η έπαρση της ελληνικής σημαίας για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων
Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης παραβρέθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς του ΓΕΣ, του ΓΕΑ και του ΓΕΝ.
Συγκίνηση και υπερηφάνεια το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου 2025 στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, εκεί όπου έγινε η έπαρση της ελληνικής σημαίας για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, συνοδεία του αγήματος της Προεδρικής Φρουράς.
Η απόδοση τιμών ξεκίνησε με το εμβατήριο που έπαιξε το Τμήμα Μουσικής του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, με τη σημαία να κυματίζει αγέρωχα στον ιστό της.
Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης παραβρέθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, συνοδευόμενος από τους αρχηγούς του ΓΕΣ, του ΓΕΑ και του ΓΕΝ.
Στις 11 το πρωί θα γίνει η επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στις 11:40 θα κατατεθούν στεφάνια στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Αμέσως μετά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα μεταβεί στον σταθμό του Μετρό του Συντάγματος, όπου στο πλαίσιο της εξωστρέφειας των Ενόπλων Δυνάμεων, διεξάγονται εκδηλώσεις στη διακλαδική Έκθεση.